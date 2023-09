Disney+, 5 cose da vedere a settembre 2023

Disney+ vuole tenere il passo delle piattaforme streaming concorrenti, e anche a settembre 2023 introduce nel catalogo film e serie TV interessanti.

Quali sono, allora, le cose da vedere su Disney+ a settembre 2023? In questo articolo abbiamo raccolto cinque contenuti che non dovreste lasciarvi scappare. Vi ricordiamo inoltre che la piattaforma streaming di Topolino introdurrà presto un abbonamento con pubblicità, per tutti coloro che desiderano risparmiare qualcosina.

I film e le serie TV Disney+ di settembre 2023

Dal live-action de La Sirenetta alla nuova stagione della serie dedicata alla simpaticissima piantina Marvel, ecco cosa vedere questo mese sulla piattaforma streaming.

Italia’s Got Talent

Il mese apre con l’introduzione del famoso show italiano il 1 settembre, di cui Disney ha ottenuto i diritti. Quest’anno, al tavolo siedono la cantante Elettra Lamborghini, cantante pop italiana, e Khaby Lame, social media star di fama mondiale, che sono i nuovi giudici del programma al fianco dei veterani amatissimi dal pubblico Mara Maionchi, talent scout e volto televisivo, e il comico Frank Matano.

La Sirenetta

Qui non sono certo necessarie presentazioni: il famoso classico d’animazione è stato adattato a live-action e sbarca sulla piattaforma streaming il 6 settembre. La storia, che tutti probabilmente conosciamo, è quella di una bellissima sirena di nome Ariel che sogna di vivere in superficie e si innamora di un principe. Alle sirene è tuttavia vietato interagire con gli umani, così Ariel stringe un patto con la malvagia strega del mare, Ursula, che le offre la possibilità di sperimentare la vita sulla terraferma, mettendo però in pericolo la sua vita e la corona del padre, Re Tritone.

I Am Groot 2

Sempre il 6 settembre debutta seconda stagione dei corti Marvel Studios dedicati al simpatico Groot. Nei nuovi cinque episodi, la divertente piantina si ritrova a esplorare l’universo e oltre, finendo faccia a faccia – o naso a naso – con nuove e colorate creature e ambienti. Vin Diesel torna a dare la voce a Groot, nella versione originale.

The Other Black Girl

The Other Black Girl è una nuova serie TV disponibile dal 13 settembre e si basa sul romanzo di Zakiya Dalila Harris. Una storia ricca di suspense e dissacrante umorismo, che affronta il tema sempre attuale delle disparità sul posto di lavoro attraverso la prospettiva di una donna di colore, l’unica in una casa editrice di New York City.

Nessuno ti salverà

Il 22 settembre è il momento di Nessuno ti salverà, un thriller che segue Brynn Adams, una giovane donna creativa e di talento allontanata dalla sua comunità. Solitaria ma sempre speranzosa, Brynn trova conforto tra le mura della casa in cui è cresciuta, finché una notte non viene svegliata da strani rumori di intrusi ultraterreni. Ne segue un confronto ricco di azione tra Brynn e una serie di esseri extraterrestri che minacciano il suo futuro e la costringono a fare i conti con il passato.

