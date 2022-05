Display LCD 2K per la migliore esperienza streaming ecco il Lenovo Tab M10 Plus

Serie in streaming e studio: sono questi solo alcuni dei modi per sfruttare al massimo i 10,61” del display LCD IPS 2K del nuovo Lenovo Tab M10 Plus (3 Gen.) ora disponibile in Italia. Progettato con cornici sottili su tutti i lati del dispositivo, questo tablet offre 400 nit di luminosità e un rapporto d’aspetto dello schermo sul display pari all’85%, per godersi il meglio dell’intrattenimento con la massima risoluzione streaming disponibile su un tablet fino a 1080p. L’ideale per sessioni streaming delle serie tv preferite e film su piattaforme mainstream come Netflix, Prime Video, Disney+ e altre con una qualità dell’immagine cinematografica, spostandosi da una stanza all’altra e un audio avvolgente grazie a Dolby Atmos sui quattro speaker.

Lenovo Tab M10 Plus, specifiche, prezzo e disponibilità

Alimentato da un potente processore octa-core, questo tablet con sistema operativo Android 12 è disponibile in Italia in diverse configurazioni, con 4GB di RAM e fino a 128GB di storage per le massime prestazioni. Grazie a impostazioni Reading Mode ottimizzate e una case folio opzionale, il tempo libero vola insieme a Tab M10 Plus mentre si naviga, legge o guardano le serie preferite.

La certificazione TÜV del display per la ridotta emissione di luce blu semplifica le sessioni di studio prolungate, la scrittura di appunti e note grazie alla Lenovo Precision Pen 2 (opzionale) e l’app Lenovo Instant Memo.

Sfruttando appieno l’utilizzo in modalità inclinata, è ancora più divertente disegnare, grazie 4096 livelli di pressione e una batteria di lunga durata. Disponibile nella doppia tonalità in due opzioni di colore, Lenovo Tab M10 Plus pesa 465g, particolarmente leggero per la produttività durante tutto il giorno, fino a 12 ore di riproduzione video e una batteria da 7700 mAh.

Prezzi e disponibilità

Lenovo Tab M10 Plus è disponibile in Italia su Lenovo.com, Spazio Lenovo e nelle migliori catene retail a partire da 229,00 euro nella versione Wi-Fi (4GB/64GB) e da 289,00 euro nella versione LTE (4GB/128GB). Se volete risparmiare qualcosa, su Amazon c’è al momento disponibile in offerta il Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) Tablet, con display 10.3″ Full HD, MediaTek Helio P22T, 4/64GB espandibile fino ad 1TB, WiFi+Bluetooth, 2 Speaker e Android 9. Prezzo 179€, spedizioni incluse.