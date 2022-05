Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 23 e il 29 maggio 2022

Prime Video ha ancora qualche cartuccia da sparare nell’ultima settimana del mese, quella compresa tra il 23 e il 29 maggio 2022, anche se i contenuti più importanti sono ormai usciti.

È comunque pronto a debuttare il film originale Emergency, thriller satirico che porta sullo schermo un adattamento dell’omonimo cortometraggio di Carey Williams e KD Dávila. La trama ruota attorno ai primi ragazzi di colore che stanno cercando di fare la storia del Buchanan College completando il “Tour leggendario”: partecipare a tutte e sette le feste del campus in una sola notte. Ma quando scoprono una ragazza bianca ubriaca che non hanno mai visto prima svenuta nel loro soggiorno, devono aiutarla considerando i pro e i contro di chiamare la polizia.

Gli appassionati di cinema potranno poi contare sull’intera serie cinematografica di Resident Evil: usciti tra il 2002 e il 2016, i sei film interpretati da Milla Jovovich hanno generato notevoli incassi nonostante un’accoglienza tiepida da parte di pubblico e critica. Ma non è tutto. In aggiunta a queste pellicole arrivano sulla piattaforma Amazon anche i due lungometraggi animati, Resident Evil: Damnation e Vendetta, oltre a Welcome to Raccoon City, film di Johannes Roberts che, lo scorso novembre, ha rilanciato in sala il franchise. Contrariamente ai lavori interpretati dalla Jovovich, quest’ultimo ha adattato in maniera abbastanza fedele le trame dei primi due capitoli videoludici di Capcom.

Infine, tutti gli appassionati di animazione giapponese potranno gustarsi la stagione 14 di Bleach.

Prime Video: tutte le novità tra il 23 e il 29 maggio 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV

Bleach (stagione 14) – 25 maggio

Film originali

Emergency – 27 maggio

Film non originali

Compromessi sposi – 24 maggio

E noi come stronzi rimanemmo a guardare – 28 maggio

Resident Evil: Welcome to Racoon City – 28 maggio

Resident Evil: Vendetta – 28 maggio

Resident Evil – 28 maggio

Resident Evil: Degeneration – 28 maggio

Resident Evil: Apocalypse – 28 maggio

Resident Evil: Extinction – 28 maggio

Resident Evil: Damnation – 28 maggio

Resident Evil: Retribution – 28 maggio

Resident Evil: The Final Chapter – 28 maggio

Resident Evil: Afterlife – 28 maggio

