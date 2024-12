Diventa chef con il Robot da Cucina 37-in-1 Cecotec in svendita Amazon

Ti presentiamo un’ottima idea regalo per i tuoi amici aspiranti chef! Parliamo del Robot da Cucina Multifunzione Cecotec, oggi disponibile su Amazon a soli 290 euro con un mega sconto del 27%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Inoltre, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere è davvero irripetibile!

Robot da Cucina Multifunzione Cecotec: tutte le modalità di utilizzo

Il Robot da Cucina Multifunzione Cecotec è un vero e proprio portento in grado di rivoluzionare la tua cucina permettendoti di preparare qualsiasi pietanza come se fossi un vero chef professionista.

Si contraddistingue per le sue 37 funzioni tra cui scegliere per preparare davvero qualsiasi ricetta: può liquefare, triturare, soffriggere, macinare, grattugiare, riscaldare, miscelare, cuocere a vapore, bollire, mantenere caldo, fermentare e tantissimo altro ancora.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie allo Schermo TFT da 5″ Soft Touch attraverso il quale è possibile gestire tutto in modo intuitivo. In più, puoi cambiare gli accessori in pochi secondi con il sistema OneClick progettato appositamente per il robot.

Il dispositivo è dotato, inoltre, di una caraffa in acciaio inox di alta qualità, con rivestimento ceramico ad elevata antiaderenza per ottenere risultati eccellenti ed evitare che gli alimenti si attacchino nelle lavorazioni più delicate. Per questo motivo è particolarmente ideale per risotti, cioccolatini, crema pasticcera, stufati e pasticcini.

