Diventa un PRO GAMER con Odyssey G3, il SUPER monitor Samsung a 159€

Se ami giocare al PC e vuoi farlo senza scendere a compromessi per quanto riguarda la resa grafica delle immagini, sappi che l’eccellente monitor da gaming Samsung Odyssey G3 da 24” è in vendita su eBay a un prezzo davvero imperdibile.

Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 27%, il monitor del colosso sudcoreano può essere tuo al prezzo ridicolo di appena 159€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita.

Il fantastico monitor da gaming Samsung Odyssey G3 crolla del 27% su eBay

Ti basta un rapido sguardo all’immagine soprastante per cogliere immediatamente i punti di forza del monitor a marchio Samsung: un design accattivante sotto ogni punto di vista e cornici super sottili per non distrarti durante le ore di gioco. Samsung Odyssey G3 monta un eccellente pannello flat da 24” ad altissima risoluzione Full HD con frequenza di aggiornamento a 144Hz, il tutto per assicurarti sempre immagini fluide e senza imperfezioni.

Inoltre, il monitor supporta anche al tecnologia FreeSync Premium per azzerare i fastidiosi effetti di tearing e c’è anche la funzione Eye Saver Mode per ridurre l’affaticamento della vista nelle ore serali.

È o non è una grandiosa occasione questa di eBay per l’eccellente monitor da gaming di Samsung? Mettilo subito nel carrello e sfrutta immediatamente lo sconto del 27%, addirittura affiancato anche dalla consegna rapida senza costi di spedizione extra.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.