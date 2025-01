Divertiti ovunque con il ROG Ally Dock a metà prezzo (applica il coupon Amazon!)

Sei un gamer appassionato e vuoi divertirti anche quando sei fuori casa o in viaggio? Allora non puoi non avere il ROG Ally Dock 8 in 1 iVANKY! Oggi è disponibile su Amazon a soli 24 euro grazie ad un mega coupon di sconto del 50%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

ROG Ally Dock 8 in 1 iVANKY: divertimento assicurato ovunque

Il ROG Ally Dock 8 in 1 iVANKY è ampiamente compatibile e supporta dispositivi come ROG Ally. Inoltre, aggiornando il BIOS alla versione 323, potrai sperimentare la modalità Turbo da 30 W godendo di prestazioni davvero eccellenti.

La sua connettività 6 in 1 è, ovviamente, eccezionale: è dotato di una porta HDMI 4K a 60Hz, una porta Ethernet da 1 Gb, tre porte USB-A 3.0 da 5 Gbps e una porta USB-C a ricarica rapida. In questo modo può adattarsi perfettamente a qualsiasi tua console di gioco, mentre i due tappi per joystick in dotazione possono proteggerli da sfregamenti esterni e graffi.

Allo stesso tempo, il dispositivo è dotato di un ampio display 4K a 60 Hz che offre un’esperienza di gioco coinvolgente con qualsiasi condizione di luce esterna. In più, utilizzando l’uscita HDMI 2.0, potrai collegarlo ad un monitor 4K esterno per una visualizzazione ancora più immersiva.

Per finire, il gadget supporta una potenza fino a 100 W che garantisce una carica eccezionale alla massima velocità. Inoltre nella promozione è incluso un caricabatterie PD da 65 W con una garanzia senza preoccupazioni di 54 mesi e un servizio clienti reattivo.

