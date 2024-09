DJI Osmo Action 5 prossima al debutto: tutto quello che c'è da sapere

Da pochissimi giorni DJI ha presentato il suo nuovo drone super economico Neo, e adesso invece, sembra concentrarsi nuovamente su un action cam, visto che manca pochissimo al debutto dell’erede della Osmo Action 4. Di fatto, la Osmo Action 5 è alle porte ed è pronta a fare il suo debutto su larga scala nelle settimane a venire; sarà la competitor dell’attuale GoPro Hero 13 Black appena annunciata. La compagnia non ha ancora confermato ufficialmente nulla, ma il leaker affidabile @Quadro_News ha rivelato alcune specifiche.

DJI Osmo Action 5: ecco tutto quello che c’è da sapere

Secondo l’informatore, l’Osmo Action 5 Pro avrà un sensore da 1/1.3 pollici con una risoluzione di 40MP e un campo visivo di 155 gradi, ed è in grado di catturare un’ampia porzione dell’azione. Le capacità di registrazione video si spingeranno fino alla risoluzione 4K a 120 fotogrammi al secondo, garantendo una fluidità ottimale. Sarà inoltre dotata di modalità “SuperNight Slow-Motion” per la registrazione di video in slow motion. Anche la durata della batteria sembra essere notevole: secondo @Quadro_News, è stimata fino a quattro ore di autonomia con una singola carica. Per quanto riguarda la connettività, dovrebbe supportare il Bluetooth 5.0 e il Wi-Fi 6.

Lo spazio di archiviazione non dovrebbe essere un problema immediato, dato che la action cam dovrebbe avere circa 50 GB di memoria integrata, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD. Sul fronte audio, la fuga di notizie suggerisce che la fotocamera sarà dotata di tre microfoni stereo. Tra le funzionalità software attese per l’Osmo Action 5 Pro ci sono HorizonSteady a 360°, live streaming, OsmoAudio, tracking del soggetto, e controllo vocale.

I dettagli sul prezzo sono ancora poco chiari, ma @Quadro_News suggerisce che la versione “Combo Adventure” dell’Osmo Action 5 Pro, con vari accessori, potrebbe essere venduta ad un costo compreso fra i 450,00€ e i 490,00€, IVA inclusa. La data di lancio prevista è il 12 settembre, quindi non dovremo aspettare molto per una conferma ufficiale. Restate connessi con noi per ulteriori informazioni in merito.