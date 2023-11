La stampante portatile per bambini ora la paghi solo la metà: sfrutta questo COUPON!

Il Black friday è alle porte, ma su Amazon stanno già circolando ottime offerte. Come questa relativa a Docooler, Stampante Fotografica Istantanea Portatile, ottima anche per stampare comodissime e utilissime etichette termiche pensata per i più piccoli. Grazie alla connessione bluetooth stampi immagini e foto da qualsiasi device. La simpatica estetica, con un dolcissimo orsetto bianco in bassorilievo, la rende molto gradita anche dai più piccoli. Ora la paghi la metà, grazie al codice promozionale: BSCASNRT. Ti basterà pigiare sul bottone Applica per attivarlo. Il prezzo che pagherai sarà solo di 25,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Docooler Stampante Fotografica Istantanea Portatile: le caratteristiche

Docooler è una Stampante Fotografica Istantanea Portatile, con connessione BT wireless, funzionamento semplice, nessuna necessità di connessioni di linea complesse, stampa sempre e ovunque. Puoi personalizzare il contenuto, scegliere cartoni animati, collage, illustrazioni, fumetti, ecc., per soddisfare le tue varie esigenze creative.

Supporta la stampa di documenti Word, PDF PPT, XLSX e altri formati di documenti, soddisfacendo le varie esigenze dell’ufficio. Utilizzando la tecnologia di riconoscimento del testo OCR, può riconoscere ed estrarre rapidamente, migliorando l’efficienza del lavoro. Lascia che i bambini liberino la loro creatività nello spazio infinito dell’immaginazione, rendendo la vita dei bambini più interessante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.