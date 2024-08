Donald Trump lancia la quarta collezione di NFT

Il candidato repubblicano alla presidenza USA Donald Trump ha annunciato la sua quarta collezione di NFT con carte collezionabili bonus tramite Bitcoin Ordinals.

Intitolata “Serie 4: The America First Collection”, l’ex presidente Trump ha rivelato su The Truth Social che la sua collezione di carte collezionabili digitali, rilasciata come token non fungibili, offrirà ulteriori vantaggi ai grandi spendaccioni.

Gli NFT hanno un prezzo di 99 dollari ciascuno, ma gli acquirenti che spendono fino a 24.750 dollari sulle carte possono ricevere vantaggi come cocktail di Trump, scarpe da ginnastica, una cena con Trump in Florida e un pezzo del suo abito dal dibattito della CNN contro il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Donald Trump si è avventurato per la prima volta negli NFT nel dicembre 2022. Da allora, le sue collezioni digitali gli hanno fatto guadagnare più di 1 milione di dollari in criptovalute.

Nonostante il suo precedente scetticismo sull’economia web3, le raccolte NFT di Trump indicano un cambiamento nel suo approccio alle risorse digitali.

A maggio, il candidato repubblicano ha lanciato la sua terza serie NFT e si è dichiarato il “candidato presidenziale pro crypto”. Trump ha ribadito la sua posizione durante un discorso al Nashville Bitcoin 2024.

Di fronte a circa 20.000 partecipanti, l’ex presidente ha sottolineato le sue posizioni pro-criptovalute e pro-Bitcoin, impegnandosi a mantenere le riserve americane di BTC e a convertirle in una riserva strategica nazionale.

Trump ha amplificato ulteriormente il tutto reclutando il detentore di Bitcoin JD Vance come suo compagno di corsa e coinvolgendo nella sua campagna l’ex candidato indipendente Robert F. Kennedy Jr.