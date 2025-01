Doppia Dashcam: comprala ad un mini prezzo per viaggiare in sicurezza

Assicurati di viaggiare in piena sicurezza con la Doppia Dashcam Miden S7! Oggi la trovi su Amazon a soli 54 euro con un super sconto del 31%.

Doppia Dashcam Miden S7: come utilizzarla per viaggiare in sicurezza

La Doppia Dashcam Miden S7 ha un ampio schermo Full HD da 3.2″ che ti offre una visualizzazione più nitida che mai.

La modalità di utilizzo è estremamente semplice grazie all’interfaccia utente sul grande schermo che è molto intuitiva per rendere facilissima la navigazione nei menu. Inoltre il dispositivo è realizzato in lega di alluminio aeronautica professionale quindi non solo ha una consistenza eccellente, ma ha anche un ottimo effetto di dissipazione del calore.

Questo modello, inoltre, può registrare video anteriore ad altissima definizione 2.5 K e video posteriore FHD di 1080P. In più è dotato di una fotocamera frontale grandangolare a 176 ° e di una fotocamera posteriore impermeabile grandangolare a 160 ° grazie alle quali potrai leggere con chiarezza tutti i dettagli chiave come i segnali stradali e le targhe dei veicoli.

Inoltre dispone di un sensore di gravità ad alte prestazioni quindi, quando il veicolo si scontra, anche se si tratta di una leggera collisione salverà e bloccherà automaticamente il video attuale come prova. È possibile anche premere il pulsante di blocco per bloccare manualmente il video corrente in caso di ogni esigenza.

