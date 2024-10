Doppia promozione sull'Aspirapolvere Dyson: oggi risparmi 220€ su eBay

La scopa elettrica per eccellenza oggi può essere tua ad un prezzo minimo! Parliamo ovviamente dell’Aspirapolvere Senza Filo Dyson V11 Advanced, al momento disponibile su eBay a soli 381 euro grazie ad un mega sconto del 25% ed un ulteriore coupon del 15% da sfruttare applicando il codice promo DYSONOTTOBRE24 al momento dell’ordine.

Questo vuol dire che potrai risparmiare complessivamente ben 220 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile di questa occasione, è davvero un’opportunità unica!

Aspirapolvere Senza Filo Dyson V11 Advanced: tutte le funzionalità

L’Aspirapolvere Senza Filo Dyson V11 Advanced è un vero e proprio top di gamma nel settore delle scope elettriche e che oggi puoi portare a casa ad un presso mai visto prima!

Innanzitutto l’elettrodomestico è dotato di un motore digitale integrato che fa girare la spazzola fino a 60 volte al secondo. In più la sua Spazzola MotorBar riesce a pulire in profondità qualsiasi tipologia di superficie, compresi i tappeti e le moquette, districando peli e capelli dal rullo evitando che si avvolgano attorno.

Inoltre, le setole in nylon rigido della spazzola aderiscono sul tappeto per rimuovere lo sporco che si deposita in profondità, mentre i filamenti in fibra di carbonio catturano la polvere fine sui pavimenti duri.

Un’altra caratteristica importante è il sistema di filtrazione avanzato a sei strati che trattiene il 99,99% delle particelle di dimensioni anche microscopiche così da rendere sana e pulita l’aria di casa. In più, potrai scegliere tra due modalità di pulizia differenti: la Modalità Eco per avere un’autonomia di 60 minuti, e la Modalità Boost per affrontare lo sporco più ostinato.

Oggi l’Aspirapolvere Senza Filo Dyson V11 Advanced è disponibile su eBay a soli 381 euro grazie ad un mega sconto del 25% ed un ulteriore coupon del 15% da sfruttare applicando il codice promo DYSONOTTOBRE24 al momento dell’ordine. Approfitta il prima possibile di questa occasione, è davvero un’opportunità unica!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.