Doppio sconto pazzesco sul Ticwatch Pro 5: è tuo ad un prezzo mai visto prima

Nelle tue attività quotidiane puoi farti accompagnare da uno degli smartwatch più innovativi sul mercato e che oggi è disponibile ad un prezzo da capogiro! Si tratta del Ticwatch Pro 5, al momento acquistabile su Amazon a soli 144 euro con uno sconto bomba del 49% ed un coupon aggiuntivo di 25 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita ed è possibile programmare la consegna anche in uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile del doppio sconto Amazon, è un’occasione davvero imperdibile!

Ticwatch Pro 5: funzionalità e modalità di utilizzo dello smartwatch

Il Ticwatch Pro 5 è uno smartwatch multifunzionale perfetto per accompagnarti in qualsiasi momento della giornata oltre a sostenerti nei tuoi allenamenti sia in palestra che all’aria aperta.

È dotato innanzitutto della piattaforma wearable Snapdragon W5+ Gen 1 con l’ultima versione di Wear OS di Google che offre prestazioni sempre eccellenti così da poterlo utilizzare in modo efficiente e fluido. In più vanta una memoria RAM da 2 GB e una ROM da 32 GB per non avere mai problemi di archiviazione.

Un’altra specifica davvero impressionante è la sua estesa batteria da 628 mAh che garantisce un’autonomia di ben 80 ore: questo vuol dire che potrai sfruttarlo per giorni interi senza alcuna preoccupazione di rimanere a corto di energia.

Il suo innovativo design con corona rotante non è da meno ed offre un feedback aptico che permette di utilizzarlo con semplicità: basta il tocco di un dito per cambiare le icone, aumentare o diminuire il volume della musica e anche ingrandire o ridurre le mappe con facilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.