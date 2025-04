Doppio sconto sul Mini PC da gaming ACEMAGICIAN: oggi risparmi più di 330€

Potenza compatta e prestazioni elevate: l’ACEMAGICIAN S3A è il mini PC gaming che ridefinisce il concetto di performance in un formato ultra compatto. Se sei alla ricerca di un dispositivo che combini potenza, versatilità e design senza compromessi, questo è il momento perfetto per scoprire cosa lo rende così speciale. Oggi è disponibile su Amazon a soli 499 euro grazie ad uno sconto del 17% ed un coupon aggiuntivo del 40% da applicare al momento dell’ordine.

Un cuore potente in un corpo leggero

L’ACEMAGICIAN S3A è equipaggiato con il processore AMD Ryzen 9 6900HX, un vero e proprio gioiello tecnologico con 8 core e 16 thread, capace di raggiungere una frequenza massima di 4,9 GHz. Grazie alla grafica integrata Radeon RX 680M, basata sull’architettura RDNA2, offre prestazioni eccezionali per il gaming e l’editing video. Tutto questo in un design che pesa appena 1 kg, rendendolo ideale per chi cerca potenza senza sacrificare la portabilità.

Con 32GB di RAM DDR5, espandibili fino a 64GB, e un SSD NVMe PCIe da 1TB, espandibile fino a 4TB, questo mini PC garantisce velocità e spazio per tutte le tue esigenze. Dimentica i tempi di attesa: avvia i tuoi programmi e accedi ai tuoi file in un lampo, godendo di un’esperienza fluida e reattiva.

Adattabile alle tue esigenze

Una delle caratteristiche più interessanti dell’S3A è la possibilità di scegliere tra tre modalità operative:

Modalità Silenziosa (35W): perfetta per attività leggere, con una rumorosità ridotta a soli 35 dB.

perfetta per attività leggere, con una rumorosità ridotta a soli 35 dB. Modalità Auto (45W): un equilibrio ideale per l’uso quotidiano.

un equilibrio ideale per l’uso quotidiano. Modalità Performance (54W): pensata per sessioni di gaming o applicazioni che richiedono il massimo delle risorse.

Il sistema di raffreddamento avanzato, con una ventola centrifuga e una struttura interna in rame, assicura temperature ottimali anche durante le sessioni più intense. Inoltre, l’SSD è protetto da alette in alluminio per mantenere le prestazioni al top. Sul fronte della connettività, trovi WiFi 6, Ethernet 2,5Gbps, sei porte USB, HDMI, DisplayPort e una porta Type-C, con supporto per configurazioni a triplo monitor in 4K a 60Hz.

Con Windows 11 Pro preinstallato e un design compatto (12,8 x 12,8 x 4,1 cm), l’ACEMAGICIAN S3A è il compagno perfetto per il lavoro e il divertimento. Acquistalo ora su Amazon a 499 euro grazie ad uno sconto del 17% ed un coupon aggiuntivo del 40%, e porta a casa un dispositivo che combina stile, prestazioni e versatilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.