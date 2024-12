Doppio sconto sul Mini PC più piccolo sul mercato: oggi lo paghi pochissimo

Se hai bisogno di ottimizzare la tua postazione di lavoro rendendola più efficiente che mai, non farti scappare questa doppia offerta super conveniente su Amazon! Oggi il Mini PC N97 GMKtec è disponibile a soli 179 euro grazie ad uno sconto del 20% ed un ulteriore coupon di 36 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una doppia promozione del genere non capita tutti i giorni!

Mini PC N97 GMKtec: tutte le caratteristiche tecniche

Il Mini PC N97 GMKtec è un vero e proprio concentrato di potenza, perfetto per rendere più efficiente che mai la tua postazione di lavoro.

Si tratta di uno dei computer più piccoli sul mercato, ed è alimentato dall’ultimo processore Intel Alder Lake N97 di 12a generazione che offre un funzionamento silenzioso ed efficienza senza pari con prestazioni fino al 40% superiori rispetto ai modelli precedenti.

Tra l’altro il nuovo processore utilizza 4 potenti E-Cores con una velocità fino a 3,6 GHz, ed il chip supporta Quick Sync e la decodifica AV1.

In più, questo dispositivo supporta l’uscita ad alta definizione 4K UHD ed è dotato anche di due porte HDMI attraverso le quali è possibile collegare due schermi contemporaneamente, creare un’area di lavoro più ampia e godere di effetti visivi e intrattenimento di livello elevatissimo.

