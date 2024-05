DOPPIO SCONTO sul PC Portatile ACEMAGIC: oggi risparmi PIU' DI 100 EURO

Ecco per te un notebook super versatile e conveniente, adatto sia in ufficio che a casa per l’intrattenimento quotidiano! Si tratta dell’ACEMAGIC PC Portatile da 15.6″, oggi disponibile su Amazon a soli 270 euro grazie ad un coupon di sconto di 90 euro ed un ulteriore codice promo del 5% da applicare al momento dell’ordine.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Il doppio sconto è davvero eccezionale, non fartelo scappare!

ACEMAGIC PC Portatile da 15.6″: tutte le specifiche tecniche

L’ACEMAGIC PC Portatile da 15.6″ è alimentato dall’ultimo processore Intel Alder Lake N95 di 12a generazione che assicura prestazioni eccellenti, una capacità di elaborazione grafica potente e una super facilità per realizzare il tuo multitasking.

Questo modello è dotato di DDR4 da 16 GB con SSD M.2 da 512 GB integrato: ciò vuol dire che lo spazio di archiviazione è sufficiente per garantire un sistema fluido salvando più file personali anche di gradi dimensioni.

Ha un design sottile e leggero con un peso di soli 3,75 libbre. Inoltre la cerniera piatta intelligente di questo laptop consente di condividere contenuti o collaborare con gli amici, mentre la cassa in metallo garantisce una lunga durata e allo stesso tempo dona un tocco elegante.

Per finire, lo schermo IPS da 15,6 pollici con una risoluzione di 1920 x 1080 dà vita alle immagini con chiarezza e vivacità che ti fanno sentire come se fossi in un sogno technicolor!

