Dreame, dopo il Black Friday riparti sul pulito

Il Black Friday può essere occasione, curiosità, possibilità, ma può anche essere un momento ideale per risolvere problemi concreti di tutti i giorni. Gli sconti disponibili, infatti, abbattono il prezzo di dispositivi che sono quotidianamente utili in molte faccende, soprattutto quelle che portano via il maggior numero di ore per operazioni ripetitive, stancanti e delle quali si farebbe volentieri a meno. Gli sconti sono l’occasione per fare il grande salto e portarsi in casa, ad esempio, uno strumento per la pulizia che possa trasformare in tempo libero le ore passate a raccogliere le briciole dopo i pasti, i peli degli animali domestici al rientro dal lavoro, la pappa dei bambini dopo aver provato a spiegare che il cucchiaino va portato alla bocca e non sbandierato come un trofeo.

La vetrina Dreame per il Black Friday 2023 mette fin da oggi insieme una serie di sconti che ben rispondono ad esigenze di questo tipo, offrendo una soluzione tanto per chi vuole delegare il compito della pulizia quotidiana, quanto per chi voglia alzarne il livello rispetto ai banali strumenti tradizionali.

Dreame, le risposte del Black Friday

Approfittare degli sconti di questi giorni è il modo più intelligente per approcciare il problema: è questo il momento giusto, infatti, per dotarsi di un robot che per molto tempo diventerà il proprio assistente aggiuntivo. Tutto sta nella scelta e nella comprensione di ciò che realmente si cerca per ottenere il risultato desiderato: casa pulita, meno fatica accumulata e più tempo a disposizione per lettura, padel, jogging, aperitivi, studio, lavoro, famiglia o qualunque altra cosa ben più soddisfacente di scopa e strofinaccio.

Ecco quindi le migliori offerte Dreame per questo Black Friday e qualche consiglio utile ad orientare la propria scelta.

Dreame H12 Pro

Potrebbe sembrare un tradizionale aspirapolvere senza fili, ma in realtà ha un funzionamento ben più raffinato. Il Dreame H12 Pro, infatti, lavora secondo un principio differente, che all’aspirazione tradizionale aggiunge un sistema di pulizia ad acqua. Questo cambia completamente le cose perché di fatto non è soltanto il sostituto di una scopa, ma un vero e proprio straccio elettronico potenziato che può pulire ogni superficie ed ogni tipo di sporco.

Il dispositivo utilizza un rullo umidificato per raccogliere i residui sul pavimento (dalla farina allo yogurt, dalle uova allo zucchero, dai peli del gatto alle briciole di pane), portarli all’interno del serbatoio insieme all’acqua raccolta ed asciugare istantaneamente il passaggio per non lasciare tracce persistenti. Il meccanismo a trazione rende facile la manovra e la potenza di aspirazione evita che acqua e residui possano fuoriuscire dal flusso di raccolta. Lo speciale design dell’elemento pulente, inoltre, consente di passare anche negli angoli più remoti, potendo così anche gestire gli spigoli contro i battiscopa.

Dal 13 al 27 novembre il prezzo dell’H12 Pro cade a soli 333 euro grazie ad uno sconto di 66 euro specificatamente maturato in seno al Black Friday. L’H12 Pro è pensato per chi ha una vita casalinga frenetica e la volontà di poter gestire facilmente (e rapidamente) ogni tipo di sporco. Per chi ha bambini in casa, soprattutto, e le occasioni di sporco improvviso e complicato non mancano mai. Scopa e secchiello possono trovare casa altrove: un H12 Pro è più che sufficiente per tutto.

DreameBot D10s

Tutt’altra funzione ha invece il DreameBot D10s, un device pensato per rendere oltremodo accessibile la pulizia automatizzata della casa. Il basso costo e l’alta efficienza rendono il DreameBot ideale per appartamenti nei quali si intende delegare ad un robot quella che è la quotidianità: per chi ha animali domestici, poco tempo disponibile e il desiderio di rilassarsi dopo una lunga giornata di lavoro, il DreameBot D10s è la soluzione low cost perfetta.

Il robot utilizza una spazzola a tre razze per proiettare lo sporco verso il centro del device, quindi una spazzola elicoidale in gomma (appositamente progettata per evitare che i capelli si aggroviglino vanificando la resa complessiva) raccoglie il tutto per spingerlo verso il corpo centrale. L’aspirazione da 5000 Pa consente allo sporco di entrare e depositarsi nel serbatoio interno. Uno strofinaccio posteriore raccoglie i residui più minuti grazie all’umidità mantenuta costante da un serbatoio dedicato: questa soluzione richiede poche attenzioni e garantisce massima resa ad ogni passaggio. La mappatura tramite LDS è estremamente rapida e consente di identificare gli ostacoli (fissi o temporanei) sul pavimento per organizzare il miglior percorso di pulizia: tramite app sarà possibile definire ogni singolo parametro, orientando le scelte del robot o definendo zone specifiche da trattare.

Tutto quel che occorre fare è svuotare il serbatoio quando pieno, pulire il filtro quando occluso e programmare i cicli di pulizia tramite apposita app. L’autonomia garantita dalla batteria offre fino a 280 minuti di pulizia continuativa e la precisa mappatura dei locali permette movimenti intelligenti e capacità di aggirare gli ostacoli presenti.

Durante il Black Friday la versione low cost dei robot Dreame scende ulteriormente di prezzo: da 299 si passa a 259 Euro, regalando a sempre più persone la possibilità di arrivare a casa e trovarsi il più del lavoro fatto da un robot che nel frattempo starà riposando presso la propria base di ricarica.

Dreame D10s Plus

Rispetto alla versione base, in questo caso c’è un “Plus” decisamente degno di nota. Parte del lavoro, infatti, viene spostato dal robot alla base di ricarica e ciò cambia le cose in modo sostanziale. Alla fine di ogni ciclo di lavaggio, infatti, il robot torna a caricare le batterie e nel frattempo il serbatoio viene svuotato, spostando lo sporco nel sacchetto di raccolta esterno da ben 4 litri con filtro E12 per mantenere anche le particelle più minute.

Ma non è questo l’unico elemento aggiuntivo: il Dreame D10s Plus, infatti, è dotato anche di videocamera di bordo che, attraverso la connessione Wifi di casa, può offrire immagini da remoto per un monitoraggio continuo dell’ambiente casalingo. Si può controllare in qualsiasi momento che tutto sia in ordine, si può curiosare l’attività del proprio animale domestico mentre si è al lavoro, si può verificare istantaneamente la causa di un antifurto che si mette a suonare.

Plus non da poco, insomma, al costo di pochi euro aggiuntivi. Il Black Friday diventa occasione doppia, in questo caso, poiché il prezzo scende da 479 a 369 euro con ben 90 euro avanzati. Considerando che il D10s può lavorare in completa autonomia anche per due mesi senza richiedere alcun intervento da parte dell’uomo, il “plus” ha un valore inestimabile: ci si può realmente dimenticare delle pulizie domestiche poiché sarà una notifica ad avvisare quando sarà venuto il momento di dare un’occhiata al serbatoio. Fino a quel momento ci si gode la casa pulita, il tempo libero restituito e la soddisfazione di aver approfittato del momento migliore per l’acquisto di qualcosa che cambia non di poco il tempo da dedicare alle pulizie domestiche.

In qualsiasi momento, inoltre, sarà sufficiente ordinare ad Alexa di far partire il robot per organizzare una pulizia estemporanea last minute: una bella soddisfazione, quando le cose da riordinare in casa sono già mille altre e tirare fuori gli strofinacci è l’ultima cosa che si desidera.

Gli sconti Dreame sono attivi fin da oggi, ma a partire dal 17/11 saranno disponibili ulteriori coupon. Non solo: nei prossimi giorni anche il premiato modello L20 Ultra sarà parte delle promozioni di fine anno, alzando ulteriormente il tasso di opportunità che questo Black Friday metterà a disposizione.

In collaborazione con Dreame