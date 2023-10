DualSense di Sony: il controller per PS5 e non solo è in SCONTO!

Al prezzo scontato di 54,99€ su Amazon, con uno sconto già applicato del 21%, il controller wireless DualSense per PlayStation 5 offre agli appassionati un’esperienza ineguagliabile, capace di cambiare l’esperienza e mettere l’utente al centro dell’azione. Ovviamente il controller è compatibile anche con PC, Mac e altri smartphone.

Il re dei controller oggi è in super sconto!

Progettato con cura e attenzione ai dettagli, il controller DualSense è una vera e propria innovazione nel mondo dei videogiochi. Grazie al feedback aptico e agli effetti dinamici dei grilletti, ogni azione compiuta sullo schermo diventa realtà tra le mani del giocatore. Che si tratti della tensione di un arco pronto a scoccare o della pressione dei freni di un auto, la sensazione di connessione fisica con il gioco è immersiva.

L’ergonomia e il design iconico di questo controller lo rendono non solo esteticamente accattivante ma anche comodo da tenere in mano. Tra le sue caratteristiche più apprezzate spicca il microfono integrato, perfetto per chat vocali con amici durante le sessioni di gioco. Si possono collegare al controller anche auricolari esterni e cuffie attraverso il jack da 3,5 mm e, in caso di necessità, si può il microfono con un il tasto muto.

La possibilità di ricaricare il dispositivo durante il gioco tramite USB Type-C, unita al rilevamento del movimento offerto dall’accelerometro e dal giroscopio integrati, fa del DualSense l’accessorio indispensabile per tutti gli appassionati di PlayStation 5.

La compatibilità via bluetooth con moltissimi device inoltre fa di questo controller una delle scelte più intelligenti quando si parla di videogiochi. Non importa il dispositivo al quale lo collegherete: acquistandolo aggiungerete ai vostri videogiochi l’esperienza migliore possibile.

In conclusione, a soli 54,99€, grazie allo sconto del 21% su Amazon, il controller wireless DualSense è davvero conveniente. Vale la pena acquistarlo se si possiede una PS5 così come altri device di gioco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.