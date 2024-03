Dyson Supersonic in edizione limitata e con omaggio gratis!

Se devi investire in un prodotto di prima qualità per i tuoi capelli, che tu abbia un taglio lungo o corto o che voglia farti una piega liscia o mossa, l’unica vera proposta sul mercato è il Dyson Supersonic in edizione limitata. Potrai acquistare a un super prezzo la nuovissima colorazione cipria/oro rosa a soli 449,00€. Incluso nel prezzo, inoltre, avrai l’opportunità di ricevere gratuitamente un box dal valore di 60€ inclusa nella confezione, con un set di fantastici accessori a semplificarti l’utilizzo. E se vuoi semplificarti la vita, ti basta dividere la cifra con PayPal: in fase di pagamento portai scegliere di rateizzare in 3 rate senza interessi, in pochissimi secondi!

Capelli perfetti ogni mattina con Dyson Supersonic

Perché dovresti investire in questo asciugacapelli? Te lo spieghiamo subito! Il Dyson Supersonic è un’opera d’arte ingegneristica che unisce al meglio tutte le fantastiche tecnologie del brand, da utilizzare nella quotidianità.

Grazie al suo motore digitale V9, inoltre, il Dyson Supersonic offre un potente flusso d’aria controllato che asciuga i capelli in modo rapido e uniforme, riducendo il rischio di danni causati dal calore e garantendo capelli più sani e luminosi. La tecnologia di controllo del calore intelligente invece monitora costantemente la temperatura per evitare il surriscaldamento e proteggere i capelli.

Da non sottovalutare anche il suo fantastico design, elegante e moderno oltre che di classe in questa magnifica colorazione cipria/oro rosa. Il Dyson Supersonic è un vero e proprio complemento di design, in grado di aggiungere un tocco di raffinatezza e stile, oltre che di praticità dato che è super leggero e compatto. Dunque, facilissimo da utilizzare anche per chi è meno esperto!

Da aggiungere anche che, con la sua tecnologia acustica avanzata, il Dyson Supersonic è incredibilmente silenzioso durante l’uso, consentendoti di asciugare i capelli in tranquillità senza disturbare l’ambiente circostante. Anche in piena notte! Portalo a casa finché hai ancora l’occasione di avere ricevere in omaggio un fantastico box contenente in aggiunta moltissimi accessori per fare qualsiasi acconciatura in pochi secondi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.