Amazon ci fa cambiare videocitofono! Quello WiFi smart è scontatissimo!

Stanchi del solito videocitofono dove non si vede e non si sente nulla? Stanchi dei pacchi in giacenza perché il corriere suona e non trova nessuno? Bene! Ecco la soluzione! Dzees combina la praticità di un videocitofono tradizionale con uno WiFi, consentendo agli utenti di visualizzare e comunicare con chi suona in modo estremamente immediato, da casa e ovviamente anche quando non si è casa! Amazon lo sconta di un piccolo 5% ma subito aggiunge un coupon da flaggare prima della messa in carrello grazie al quale abbiamo anche 20 euro di sconto! Il prezzo finale passa quindi da 71,24 euro a 51, 24 euro! Non male, vero?

Chi è?

Una delle caratteristiche distintive di Dzees è la sua facilità d’installazione. Basta collegarlo alla rete WiFi domestica e posizionare l’unità esterna al cancello o alla porta principale. L’unità esterna resiste al brutto tempo grazie ad un design e ai materiali decisamente resistenti, garantendo prestazioni affidabili in qualsiasi situazione. Con la sua fotocamera ad alta definizione e il microfono integrato, Dzees consente agli utenti di vedere e comunicare con i visitatori in tempo reale attraverso l’app mobile dedicata.

L’app mobile Dzees offre una serie di funzioni avanzate che ampliano le capacità del videocitofono. Gli utenti possono ricevere notifiche push sul loro smartphone o tablet ogni volta che qualcuno suona il campanello. Inoltre, possono registrare video e scattare foto dei visitatori, ideali per scopi di sicurezza o semplicemente per tenere traccia degli ospiti. La funzione di registrazione continua consente inoltre agli utenti di registrare video ininterrottamente, offrendo una maggiore tranquillità quando si è assenti da casa.

Dzees supporta anche la visione notturna, garantendo una visibilità nitida anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Oltre alle caratteristiche di sicurezza, Dzees offre anche funzionalità di controllo degli accessi. Gli utenti possono creare un elenco di amici, familiari o servizi di consegna autorizzati, consentendo loro di accedere alla proprietà in modo rapido e sicuro. L’accesso temporizzato può anche essere programmato, garantendo che solo le persone autorizzate possano entrare durante determinati periodi di tempo.

Dzees è un videocitofono WiFi altamente avanzato che offre funzionalità avanzate, facilità d’uso e un’elevata sicurezza.

