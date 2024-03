EA SPORTS FC 24 per Nintendo Switch è REGALATO: non farti sfuggire questa OCCASIONE

Il videogioco di calcio numero uno in assoluto è ancora oggi EA Sports FC 24, e ora puoi farlo tuo ad un prezzo regalato per la Nintendo Switch. Su Amazon è infatti spuntata un’offerta imperdibile che ti permette di scendere in campo alla cifra di 31,49 euro! Si tratta di uno sconto unico pari al 48% come mai si era visto prima d’ora. Tra Ultimate Team, Carriera Allenatore e Giocatore, Pro Club e via dicendo, avrai l’occasione di metterti alla prova e diventare il migliore. Ricordati che hai anche la spedizione gratuita e garantita in un giorno grazie al servizio Prime, così che già entro 24 ore EA Sports FC 24 sarà pronto per essere avviato sulla tua console.

EA SPORTS FC 24: oggi su Amazon è in regalo

Sin dal momento del lancio sul mercato, EA Sports FC 24 ha saputo conquistare milioni di videogiocatori in tutto il mondo tra appassionati di calcio e non. Con le sue licenze che comprendono 700 squadre, più di 30 campionati e ben 19.000 giocatori, potrete vivere il sogno di calcare i campi più importanti al mondo vestendo i panni di Mbappé, Haaland e tanti altri! Da quest’anno il calcio femminile assume un ruolo più importante, e potrai inserire le tue calciatrici preferite nella squadra della modalità Ultimate Team.

E non è finita qui, perché ci sono anche sistemi innovativi ed avanzati per poter migliorare i giocatori che trovi nei pacchetti, per tentare la fortuna e pescare le Leggende, per creare intese perfette e molto altro.

Se l’Ultimate Team non ti interessa, nessun problema: ci sono tante altre possibilità pronte per te. Basti pensare a VOLTA Football, alla Partita Singola o in LAN, alla Champions League e alle Squad Battles (sia online che offline).

