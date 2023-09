EA SPORTS FC 24 per PS4: acquistalo ORA in pre-vendita e RISPARMIA 7 euro!

EA Sports FC 24 è un videogioco di calcio sviluppato da EA Sports disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Series S, Microsoft Windows e Nintendo Switch dal prossimo 29 settembre 2023. È stato annunciato l’11 luglio 2023 direttamente sul canale YouTube ufficiale di EA Sports. Sulla copertina troviamo l’attaccante europeo del momento: Erling Braut Haaland, il biondo norvegese attaccante del Manchester city, dotato di grande potenza fisica ma anche tecnicamente molto forte. Tuttavia, se hai il Play Station 4, puoi giocare letteralmente d’anticipo e acquistarlo in pre-vendita oggi risparmiando ben 7 euro! Ti basterà inserire il coupon SETTEMBRE2023, che ti consentirà di pagarlo solo 62,99 euro!

EA Sports FC 24: recensione e offerte in corso

Come afferma lo slogan del gioco sul sito ufficiale, “EA SPORTS FC™ 24 segna l’inizio del futuro del calcio“. E probabilmente è proprio così. Il gioco è basato sull’innovazione e sull’autenticità, e potrai essere coinvolto totalmente nel gioco grazie al realismo offerto. Potrai così utilizzare i migliori giocatori dai club, dalle leghe e dalle competizioni più grandi del mondo. Inclusa l’entusiasmante e difficilissima Serie B italiana. Riguardo il realismo, EA SPORTS utilizza tre tecnologie all’avanguardia: HyperMotionV, PlayStyles ottimizzato da Opta e Frostbite™ Engine potenziato. Così da sembrare davvero di manovrare i calciatori reali.

Di cosa parliamo precisamente? La tecnologia HypermotionV cattura il gioco in maniera realistica, utilizzando dati volumetrici da più di 180 partite di calcio di giocatori e giocatrici professioniste. La tecnologia PlayStyles ottimizzata da Opta dona realismo agli atleti e li rende più autentici interpretando i dati di giocatori reali da Opta e da altre fonti. Infine, la tecnologia Frostbite™ Engine potenziata offre dettagli incredibilmente realistici, conferendo un nuovo livello di immersione a ogni partita.

La scelta delle competizioni è molto varia: 700 squadre e 30 leghe, tra cui la Champions League UEFA maschile e femminile. Presenti oltre 19.000 giocatori con licenza. Dunque, non potrai mai stancarti e scegliere di vivere sempre competizioni totalmente differenti tra loro. Avrai tutto questo con 7 euro di sconto a soli 62,99 euro in pre-vendita inserendo il Coupon SETTEMBRE2023!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.