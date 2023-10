eBay LIQUIDA TUTTO: 10 offerte IMPERDIBILI che hanno INFIAMMATO il Marketplace

eBay Liquida Tutto è un’occasione emozionante per cacciatori di affari e acquirenti esperti di tutto il mondo. In questo articolo, ti presenteremo le 10 migliori offerte del giorno su questo rinomato marketplace. Pronto a scoprire offerte imperdibili su prodotti di alta qualità? Ecco cosa abbiamo trovato per te:

ELETTROSEGA 2400W 46CM TENSIONAMENTO RAPIDO CATENA 18″ 230V SCHEPPACH CSE2600 a €84,90 (20%);

2400W 46CM TENSIONAMENTO RAPIDO CATENA 18″ 230V SCHEPPACH CSE2600 (20%); Jeans U.S. Polo Assn . Roma 53486 67571 Uomo Cotone Azzurro a €59,99 (25%);

. Roma 53486 67571 Uomo Cotone Azzurro (25%); Kappa – Sneakers, Basso – Unisex – LOGO AYMAR a €39,99 (27%);

Basso – Unisex – LOGO AYMAR (27%); Hisense TV led 4k 55A6CG 55 pollici Ultra Hd 4K Smart TV VIDAA HDR Dolby Vision a €319,99 (21%);

55A6CG 55 pollici Ultra Hd 4K Smart TV VIDAA HDR Dolby Vision (21%); Cellulare Smartphone Samsung Galaxy S23 ULTRA 5G 6,8” 8+256GB S918 BLACK a €939,99 (36%);

Samsung Galaxy S23 ULTRA 5G 6,8” 8+256GB S918 BLACK (36%); Apple iPhone 13 5G 128GB NUOVO Originale Smartphone BIANCO GALASSIA STARLIGHT a €614,99 (16%);

128GB NUOVO Originale Smartphone BIANCO GALASSIA STARLIGHT (16%); 600 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Blu gratis a €94,80 (26%);

Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Blu gratis (26%); Aspirapolvere Senza Filo Dyson V11 Nuovo – Store Ufficiale Dyson | NUOVO | 2 a €449,00 (25%);

Nuovo – Store Ufficiale Dyson | NUOVO | 2 (25%); XIAOMI 12 5G DUAL SIM 256GB 8GB RAM BLUE GARANZIA ITALIA NO BRAND a €354,00 (61%);

DUAL SIM 256GB 8GB RAM BLUE GARANZIA ITALIA NO BRAND (61%); MAKITA TRAPANO AVVITATORE PERCUSSIONE 18V 2 BATTERIE 1,5ah E CARICABATTERIE a €114,99.

Queste sono solo alcune delle fantastiche offerte disponibili su eBay oggi. Sii pronto a catturare le migliori promozioni e a fare affari incredibili, il marketplace ti offre la possibilità di accedere a una vasta gamma di prodotti di alta qualità a prezzi competitivi. Buon shopping a tutti.