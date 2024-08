Ecco come guadagnare ancora di più all'interno del gioco di Hamster Kombat

Gli sviluppatori di Hamster Kombat hanno aperto l’opportunità ai giocatori di ricevere più chiavi di gioco ogni giorno, fino a 17. Una delle chiavi viene data per completare un mini-gioco. Le restanti 16 possono ora essere trovate in quattro giochi per dispositivi mobili all’interno dell’applicazione.

Le chiavi sono un nuovo elemento in Hamster Kombat e consentono ai giocatori di accumulare coin in-game e guadagnare un altro oggetto di valore. Finora, le chiavi non hanno uno scopo funzionale, ma gli sviluppatori hanno già accennato al loro valore futuro.

Hamster Kombat ha anche una nuova sezione, Playground, dove i giocatori possono ottenere ancora più chiavi. Al momento, Playground ha solo un gioco, Bike Ride 3D. Tuttavia, gli sviluppatori promettono che presto ce ne saranno altri. Il punto di Playground è che la partecipazione a vari eventi influirà sulla dimensione dell’airdrop ma non sulla distribuzione dei token HMSTR; tutti i giocatori li riceveranno.

Whitepaper aggiornato

Oltre a Playground, il team di Hamster Kombat ha rivelato che creerà un ecosistema di giochi e servizi interconnessi, il cui fulcro sarà HMSTR, ancora da rilasciare.

Secondo il whitepaper del progetto aggiornato, il gioco prevede di aggiungere una piattaforma di gioco che combina giochi web2 e web3 che supporterà ed espanderà l’utilità del token HMSTR. Hanno anche in programma di aggiungere altri giochi in modo che gli utenti abbiano una scelta e possano giocare a ciò che preferiscono.

Inoltre, il team di Hamster Kombat ha annunciato che il 60% del volume totale dei token futuri andrà ai giocatori. Hanno assicurato che il prossimo airdrop sarà il più grande nella storia del mercato delle criptovalute.

A breve verrà presentata la Hamster Foundation, un’organizzazione senza scopo di lucro che svilupperà il token HMSTR e sosterrà le iniziative dei creatori del gioco.

L’airdrop è stato nuovamente posticipato

La roadmap sul sito web di Hamster Kombat ha spostato l’evento di generazione token dalla sezione di luglio alla sezione “Next”. Il messaggio del team di progetto chiarisce anche che è improbabile che il debutto di HMSTR avvenga a breve.

Gli sviluppatori hanno sottolineato che effettuare un airdrop è un compito tecnico estremamente complesso.

Ciò rappresenta un potenziale sovraccarico per le reti coinvolte nel processo.

È possibile guadagnare soldi con i clicker game?

È possibile fare soldi con i clicker game, come ha mostrato l’esempio di Notcoin. A metà maggio, il token NOT è stato quotato sugli exchange.

Alcuni trader hanno venduto i loro token nei primi giorni dopo la quotazione, quando le coin erano vendute a un prezzo basso. I più astuti hanno aspettato che il prezzo salisse o hanno messo in staking le crypto in attesa di tempi migliori.

I giochi clicker come Hamster Kombat o Blum hanno raccolto un pubblico enorme attorno a loro. Ciò aiuterà i creatori di questi clicker a guadagnare soldi elencandoli, quindi gli sviluppatori probabilmente distribuiranno gettoni ai giocatori persistenti.

Tuttavia, è importante mantenere la calma nel tentativo di ottenere una possibilità di ottenere denaro reale. Gli utenti devono stare attenti alle promesse, trasferire dati personali e dettagli della carta ed evitare di passare tutto il loro tempo libero a giocare con i clicker game.