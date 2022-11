Echo Auto torna disponibile per il Black Friday: costa la metà e va già a RUBA

Nonostante gli incredibili risultati di vendita e le scorte in magazzino che calano vertiginosamente, su Amazon è ancora disponibile in vendita Echo Auto. Proprio in questo momento, con appena 29 euro puoi farlo tuo con un bel risparmio pari al 50% (30 euro), assicurandoti così un prodotto fantastico ed estremamente utile. Il tutto con le spedizioni rapide e gratuite garantite da Amazon. A queste condizioni, se siete interessati a un prodotto simile, è da folli lasciarselo scappare. Perché difficilmente troverete di meglio.

Echo Auto con Alexa: occasione imperdibile oggi su Amazon

Echo Auto si connette ad Alexa dall’App Alexa sul tuo telefono e riproduce contenuti dall’impianto stereo della tua auto tramite cavo AUX o connettendosi al Bluetooth del tuo smartphone. Inoltre, dall’App Alexa è possibile attivare la modalità Auto, che trasforma il telefono in uno schermo intelligente pensato e ottimizzato per l’uso alla guida. Testo dai caratteri grandi, controlli touch e comandi per passare rapidamente a sezioni, contatti e contenuti multimediali ti permettono di navigare, restare in contatto con gli altri e goderti i tuoi contenuti preferiti mentre stai guidando. Echo Auto non include un supporto per il telefono.

Chiedi ad Alexa di mettere della musica, continuare ad ascoltare un audiolibro da Audible, controllare il tuo calendario, fare una chiamata e molto altro. Con TuneIn puoi ascoltare stazioni radio locali o da tutto il mondo. Con Audible, invece, avrai a tua disposizione la più grande raccolta di audiolibri del mondo. Inoltre, potrai ascoltare le ultime notizie o intrattenere i tuoi passeggeri con giochi come Akinator, Trivial Pursuit, Quiz Vero o Falso e molti altri. Grazie agli 8 microfoni, Echo Auto è in grado di sentirti anche al di sopra dei rumori del traffico: si accende in pochi secondi e funziona usando l’impianto stereo della tua auto e i dati mobili del tuo smartphone.

Grazie alle migliaia di Skill disponibili, Alexa diventa sempre più intelligente. Le Skill sono come app che ti permettono di fare di più con il tuo dispositivo, come riprodurre suoni rilassanti o mettere alla prova le tue conoscenze. Basta dire: “Alexa, quali sono le Skill più usate?”. Sfrutta il momento, con appena 29 euro puoi fare tuo questo incredibile gadget con lo sconto del 33% (20 euro). Spedizioni rapide e gratuite garantite da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.