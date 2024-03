Echo Dot 5 in promo ASSURDA su Amazon: sconto maxi del 41% SOLO OGGI

Dopo aver scoperto questo sconto, non ti potrai più lamentare: l’Echo Dot 5 di Amazon deve essere tuo! Con le Offerte di Primavera che proseguono senza sosta, la piattaforma di e-commerce numero uno al mondo ha deciso di mettere in vendita il suo potente device con uno sconto del 41% rispetto al prezzo più basso recente! Lo vai a pagare solamente 34,99 euro invece che 58,99. Disponibile nella versione Bianco ghiaccio, diventerà presto il tuo alleato perfetto per rendere la casa smart e godere di una domotica unica. Sfrutta già ora la promo di Amazon, è una delle più irrinunciabili.

Echo Dot 5 di Amazon: Alexa, bluetooth e suono più potente che mai

Definito da molti come il miglior dispositivo lanciato fino ad oggi da Amazon, l’Echo Dot 5 ha tutte le caratteristiche che potresti cercare. Pensato per offrire un’esperienza audio mai così efficiente, ora avrai modo di godere di voci più nitide, di bassi più profondi e di un suono ricco come non mai per ogni singola stanza. Per poter ascoltare musica, audiolibri o podcast, hai a tua disposizione tutte le piattaforme di streaming preferite. Che sia Amazon Music, Spotify, Apple Music e via dicendo: ti basta collegare tutto tramite app o bluetooth.

Il punto forte è ovviamente Alexa, l’assistente vocale più avanzato di tutti. Dopo averlo configurato in qualche istante, potrai chiedere qualsiasi cosa. Dalle previsioni del tempo ai timer, passando per curiosità e ricerche in rete. E se ti ritieni esperto di domotica, potrai finalmente rendere la tua casa smart. Ti basterà la voce per poter creare delle routine, scegliere l’intensità delle luci, azionare un elettrodomestico e via dicendo. Progettato per tutelare la tua privacy, ha alcuni elementi di protezione – come il pulsante per disattivare i microfoni – che ti faranno vivere una sensazione di sicurezza totale.

Non farti scappare lo sconto del 41% di Amazon, l’Echo Dot 5 diventa tuo ad una cifra imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.