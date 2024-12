Echo Dot: altoparlante intelligente A SOLI 25€ fino a mezzanotte

Fino a mezzanotte, l’Echo Dot di 5ª generazione è disponibile su Amazon a soli 25€, una promozione imperdibile per un dispositivo che unisce praticità, audio di qualità e funzionalità avanzate.

Questo altoparlante compatto è perfetto per chi desidera esplorare il mondo degli assistenti vocali, grazie a Alexa integrata, e offre connettività Wi-Fi e Bluetooth per un utilizzo ancora più versatile.

Audio migliorato per ogni occasione

Il Echo Dot di quinta generazione presenta un altoparlante da 1,73 pollici che garantisce un audio migliorato rispetto alla generazione precedente. I bassi più profondi e le voci più nitide rendono questo dispositivo ideale per ascoltare musica, podcast, audiolibri e programmi radio. Inoltre, puoi facilmente controllare la musica, mettere in pausa o riprendere i brani e regolare il volume grazie ai comandi touch sulla parte superiore del dispositivo.

Con Alexa, il dispositivo diventa il cuore della tua smart home, permettendoti di controllare luci, termostati e altri dispositivi compatibili tramite comandi vocali. Puoi anche gestire routine personalizzate e automatizzare azioni in base alle tue preferenze, come accendere il riscaldamento al mattino o abbassare le luci di sera. Grazie al sensore di temperatura integrato, Echo Dot diventa anche un pratico strumento per monitorare e regolare la temperatura nella tua casa.

Approfitta di questa offerta esclusiva Black Friday e rendi la tua casa ancora più smart con l’Echo Dot a 25€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.