Echo Show 10 in sottocosto su Amazon: l'occasione è imperdibile

Uno degli ultimi dispositivi smart lanciati sul mercato oggi è disponibile su Amazon ad un prezzo scontatissimo! Si tratta dell’Echo Show 10 (3ª generazione), al momento disponibile a soli 199 euro con un mega sconto del 26%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una mega promozione del genere non capita tutti i giorni!

Echo Show 10 (3ª generazione): funzionalità e modalità di utilizzo

L’Echo Show 10 (3ª generazione) è un dispositivo smart di ultimissima generazione che si contraddistingue per uno schermo HD da 10,1″ che si muove automaticamente così da avere sempre sott’occhio videochiamate, ricette e contenuti.

Questo gioiellino è dotato di una telecamera da 13 MP con la quale è possibile effettuare videochiamate impeccabili o realizzare foto pazzesche sfruttando il movimento e la tecnologia di inquadratura automatica che ti mantiene sempre al centro dell’immagine. In più, potrai sfruttare la telecamera integrata anche da remoto per tenere sotto controllo casa tua in qualsiasi momento dall’App Alexa o da altri Echo Show.

Un’altra specifica importante è la sua compatibilità con Alexa: con dei semplici comandi vocali potrai chiedere di riprodurre i tuoi programmi preferiti, musica e podcast da Prime Video, Netflix, Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri servizi.

Per finire, la funzionalità avanzata di Amazon Photos ti permette di trasformare la Home in una cornice digitale che, grazie alla regolazione automatica dei colori, esalterà le tue foto preferite in qualsiasi condizione di luce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.