Echo Show 8 + Presa WiFi Sengled: il bundle super smart scontatissimo al -38%

Una casa più smart riesce sicuramente ad ottimizzare al meglio la tua routine quotidiana. Ecco perché non puoi farti scappare il bundle formato dall’Echo Show 8 (3ª gen.) e la presa smart Sengled, oggi disponibile su Amazon a soli 114 euro con uno sconto bomba del 38%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è limitatissima nel tempo!

Echo Show 8 (3ª gen.) + presa smart: funzionalità e modalità di utilizzo

Il bundle formato dall’Echo Show 8 (3ª gen.) e la presa smart Sengled rappresenta una combo perfetta per rendere casa ancora più intelligente.

L’Echo Show 8 si caratterizza per uno schermo touch HD da 8″ e permette di effettuare videochiamate ancora più nitide grazie alla videocamera da 13 MP e all’audio di alta qualità. Inoltre è compatibile con Alexa quindi, sfruttando dei semplici comandi vocali, potrai ad esempio riprodurre i contenuti di Amazon Music, Apple Music o Spotify.

Questo modello Echo ti permette anche di associare e controllare i dispositivi compatibili con Zigbee, Matter e Thread, senza un hub per Casa Intelligente separato. In questo modo potrai gestire le videocamere, le luci e molto altro tramite lo schermo o la tua voce, oppure attivare delle routine attraverso i movimenti.

La presa smart Sengled, invece, supporta il Wi-Fi a 2,4 GHz ed è ugualmente compatibile con Alexa. La modalità di utilizzo è semplicissima e, con la voce o con l’app mobile, potrai accendere e spegnere da remoto qualsiasi elettrodomestico, come lampade, ventilatori e decorazioni natalizie.

Oggi il bundle formato dall’Echo Show 8 (3ª gen.) e la presa smart Sengled è disponibile su Amazon a soli 114 euro con uno sconto bomba del 38%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, la promozione è limitatissima nel tempo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.