ECOVACS sconta tanti modelli per la Festa delle Offerte Prime: fino al 45% in meno

Il Prime Day di Ottobre 2024 su Amazon porta con sé promozioni incredibili, ideali per chi desidera aggiornare la propria casa con tecnologia avanzata. Tra i protagonisti delle offerte ci sono i robot ECOVACS, pensati per migliorare le pulizie domestiche e risparmiare tempo ed energia. Diamo un’occhiata ai modelli in promozione e scopriamo come approfittare di sconti fino al 45%!

DEEBOT T30 PRO OMNI: il robot multifunzione che ti semplifica la vita

Scontato del 30%, il DEEBOT T30 PRO OMNI è disponibile a 699€ anziché 999€, dall’8 al 9 ottobre. Compatto e potente, questo robot non solo aspira e lava i pavimenti, ma li asciuga automaticamente grazie al sistema intelligente di asciugatura del mocio. Con l’assistente vocale YIKO, la pulizia diventa intuitiva e senza sforzo.

DEEBOT X5 OMNI: potenza e precisione in un unico robot

Per chi desidera un robot di fascia alta, il DEEBOT X5 OMNI è la scelta ideale. Con uno sconto del 18%, è in offerta a 899€ anziché 1099€, dall’8 al 13 ottobre. Questo modello offre una potenza di aspirazione di 12.800 Pa e funzioni come TruEdge™ e ZeroTangle per adattarsi a spazi complessi e dinamici.

DEEBOT N20 PLUS: pratico ed efficiente, perfetto per chi inizia

Per gli utenti che cercano una soluzione semplice ma performante, il DEEBOT N20 PLUS è perfetto. Dall’8 al 9 ottobre è disponibile a 349€ invece di 399€. Con la tecnologia TrueMapping 2.0 e il sistema PureCyclone per una pulizia continua, è ideale per chi vuole muovere i primi passi nel mondo della robotica domestica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.