Eliminare i dati personali online è impossibile? Incogni è la soluzione

Per eliminare i propri dati personali online è possibile ricorrere a Incogni. Si tratta di un servizio in abbonamento che consente di semplificare una delle operazioni più complicate legate alla protezione della privacy sul web: la cancellazione di dati personali trapelati online, con o senza consenso da parte dell’utente.

Incogni si occupa di tutta la procedura per l’eliminazione dei dati personali, contattando direttamente i data broker, ovvero le aziende che controllano i dati online, richiedendo l’eliminazione delle informazioni dell’utente. Tutto avviene in autonomia, senza che l’utente debba effettuare alcuna operazione.

Il servizio ha un costo di 12,99 euro al mese ma scegliendo l’abbonamento annuale è possibile ottenere uno sconto del 50% sulla spesa complessiva. In questo modo, quindi, Incogni costerà 6,49 euro al mese ovvero 77,88 euro per un anno (più IVA). Per tutti i nuovi utenti c’è la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso integrale da esercitare entro 30 giorni.

Cancellare i dati online con Incogni: ecco come funziona il servizio

Incogni è la soluzione giusta per semplificare la procedura necessaria per ottenere la cancellazione dei dati personali online. Si tratta di un tool che automatizza l’intera pratica di cancellazione dei dati, andando a contattare direttamente i data broker e inviando un report periodico all’utente.

In questo modo, per l’utente che intende eliminare i propri dati online, diventa tutto più semplice e immediato, senza perdite di tempo e complicazioni di alcun tipo. Il sistema ha una struttura in abbonamento, con possibilità di scegliere tra il piano mensile e quello annuale.

Nel primo caso, il costo è di 12,99 euro al mese. Nel secondo, invece, c’è la sottoscrizione annuale con uno sconto del 50% e una spesa equivalente di 6,49 euro al mese. A disposizione degli utenti c’è sempre una garanzia di rimborso integrale da esercitare entro i primi 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.