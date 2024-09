Elon Musk guiderà la Commissione per l'efficienza governativa di Trump

In seguito alle recenti discussioni tra i due, Elon Musk è pronto a guidare la Department of Government Efficiency Commission (DOGE) di Donald Trump. All’inizio di quest’anno, il 45° Presidente UA ha discusso di una posizione all’interno della sua amministrazione per il CEO di Tesla. In risposta, Musk ha detto di essere “pronto a servire“.

Ora, sembra che quel piano stia andando avanti. In una recente apparizione, Trump ha osservato che avrebbe “creato una Government Efficiency Commission incaricata di condurre un audit finanziario e di performance completo dell’intero governo federale”.

Trump nomina Musk nella Commissione appena creata

Durante la sua corsa alla rielezione, Donald Trump ha parlato apertamente di un imminente cambiamento per gli Stati Uniti. Ha parlato apertamente della sua convinzione nelle criptovalute . Inoltre, ha stabilito una visione chiara per l’integrazione di tali asset nelle transazioni del governo.

Ora, è pronto ad affrontare le preoccupazioni sulla spesa federale e ha nominato un uomo a capo della carica. Infatti, Elon Musk è stato annunciato per guidare la nuova Government Efficiency Commission di Trump. Il dipartimento controllerà l’intero governo. Inoltre, avrà il compito di “fare raccomandazioni per riforme drastiche”.

Secondo la Reuters, Trump ha discusso con i suoi assistenti di problemi di efficienza governativa per diverse settimane. Tuttavia, giovedì segna la sua prima dichiarazione pubblica in merito alla questione. Inoltre, stabilisce una posizione chiara per Musk nell’amministrazione Trump, qualora dovesse vincere le elezioni del 2024 a novembre.

In precedenza aveva discusso di Musk per un ruolo di consigliere. Ora, è pronto a guidare questa nuova iniziativa, dopo che Trump ha assicurato che il capo di X (ex Twitter) ha accettato di assumere la posizione.

Il dipartimento cercherà di eliminare “frodi e pagamenti impropri” nei suoi primi sei mesi. La sua presenza potrebbe avere un impatto monumentale sulla crisi di spesa federale in corso che ha portato il debito degli Stati Uniti a 35 trilioni di dollari nel 2024.