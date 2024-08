Elon Musk: “Pronto a servire Donald Trump”

In una mossa piuttosto importante, Elon Musk ha accettato l’offerta di Donald Trump di prendere parte al suo “futuro” governo degli USA qualora Trump venisse rieletto a novembre. In effetti, il CEO di Tesla ha dichiarato di essere disposto a unirsi all’amministrazione dell’ex presidente dopo che l’argomento è stato sollevato in una recente intervista.

In un’intervista a Reuters, Trump ha detto di essere disponibile a offrire un ruolo a Musk. La mossa rappresenterebbe sicuramente una partenza per Musk. Attualmente è a capo di X (ex Twitter), SpaceX, Nueralink e Tesla.

Tuttavia, sembra che sarebbe disponibile a rivolgere la sua attenzione alla Casa Bianca, se Trump dovesse tornare allo Studio Ovale.

Elon Musk “pronto a servire” nell’amministrazione Trump

Le elezioni presidenziali del 2024 si stanno avvicinando, con la vicepresidente Kamala Harris che se la vedrà con il 45° Presidente Donald Trump. Con le campagne elettorali in corso, le due parti stanno attualmente discutendo su chi comporrà il loro gabinetto. Per il candidato repubblicano, è saltato fuori un nome interessante.

Inoltre, quella persona ha espresso la sua volontà di far parte dell’amministrazione. Infatti, Elon Musk ha accettato l’offerta di Donald Trump di entrare nel suo gabinetto. La risposta deriva dalle recenti dichiarazioni rilasciate dall’ex presidente.

Quando gli è stato chiesto di invitare il CEO a unirsi al suo gabinetto o ad assumere un ruolo di consigliere, Trump ha detto: “È un tipo molto intelligente. Lo farei sicuramente, se lo facesse lui, lo farei sicuramente. È un tipo brillante”.

Solo poche ore dopo, Musk si è rivolto a X per dare la sua risposta. In un post contenente un’immagine di Musk su un podio, ha scritto: “Sono disposto a servire”. Inoltre, il podio raffigurato è etichettato “Department of Government Efficiency”, con un acronimo appropriato che recita “DOGE“.

Musk ha già sostenuto Trump per la presidenza. Inoltre, i due hanno condotto una recente intervista sulla piattaforma social del primo che ha fatto notizia dopo la loro relazione continuativa solo due anni fa. Ora, potrebbero essere pronti a lavorare insieme alla Casa Bianca.