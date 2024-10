Energia sempre a portata di mano con il Power Bank INIU a prezzo mini

Porta una fonte di energia sempre con te per non rischiare di rimanere con lo smartphone senza carica! Basterà procurarti il Power Bank INIU, oggi disponibile su Amazon a soli 21 euro grazie ad uno sconto conveniente del 4%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Power Bank INIU: energia extra sempre con te

Il Power Bank INIU è una vera e propria fonte di energia da portare sempre con sé per avere sempre la giusta carica per il tuo smartphone.

Si contraddistingue per una potenza massima di 10.000mAh che presenta la prima cella ad alta densità sul mercato, rendendolo il 30% più piccolo e il 15% più leggero rispetto agli altri con la stessa capacità. Questo vuol dire che ha dimensioni davvero ridotte così da poterlo inserire in tasca o in borsa nella massima comodità.

In più, grazie al suo chip integrato da 22.5W, assicura una velocità di ricarica mai vista prima: basti pensare che è in grado di ricaricare un iPhone 16 al 60% in soli 25 minuti!

Questo caricatore, tra l’altro, è dotato di 2 porte USB-C e 1 porta USB-A: in questo modo ti permette di ricaricare tre dispositivi contemporaneamente in caso di emergenza, per avere sempre i tuoi gadget pronti all’uso in qualsiasi momento tu voglia.

