Epic Store anticipa i regali di Natale: tanti giochi gratis per tutti

Come già successo più volte in passato, anche quest’anno Epic Games ha lanciato un’iniziativa da non lasciarsi sfuggire. Stiamo parlando dei regali di Natale che – come di consueto – per tutto il mese di dicembre permetteranno agli utenti iscritti ad Epic Store di riscattare gratuitamente tanti giochi per PC.

La lista verrà aggiornata di settimana in settimana, con diverse novità e annunci a sorpresa destinati ad interessare ogni fascia d’utenza. Tutto quello che bisognerà fare per godere dei regali sarà avere un account valido e attivo all’interno dell’Epic Store, andare sulla pagina del gioco in offerta e aggiungerlo alla propria libreria. Da cui sarà possibile procedere con il download sul PC personale.

Epic Store: tutti i giochi gratis in regalo a Natale

Una lista già parecchio golosa e che verrà integrata con altri titoli nelle prossime settimane. Il tutto ha preso il via ieri giovedì 5 dicembre dalle ore 17:00, quando sono stati resi disponibili gratuitamente all’interno dell’Epic Store Bus Simulator 21 Next Stop e LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.

Ora l’attesa è tutta per le ore 17:00 del 12 dicembre, quando Epic Store annuncerà un nuovo Regalo Misterioso facente parte dell’iniziativa promozionale. Ancora non si hanno notizie su quale (o quali) potrebbe essere il titolo Tripla A messo a disposizione di tutti gli utenti. Visto quanto accaduto negli anni scorsi, in ogni caso, ci si aspettano delle vere e proprie bombe.

Nel 2023, la software house ha offerto Destiny 2 Legacy Edition, ossia una raccolta completa con al suo interno Destiny 2 La Regina dei Sussurri, Oltre la Luce e Ombre dal Profondo. Non rimane che fissare la data sul calendario e accedere all’Epic Store il prossimo 12 dicembre, così da poter scaricare gratis l’ultimo regalo che è stato messo a disposizione gratis per tutti. Per una delle iniziative di fidelizzazione storicamente più apprezzate in assoluto dai PC Gamer di tutto il mondo.