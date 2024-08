Eric Trump nega il legame del padre con la meme coin RTR

Altro giro, altro scam? Il token Restore The Republic (RTR), che si vocifera essere vicino alla famiglia Trump, ha lasciato senza fiato gli investitori speculativi dopo che gli sviluppatori hanno fatto crollare il progetto.

Il token è stato lanciato l’8 agosto e il consenso principale ha affermato che Kanpai Labs, un progetto NFT, è diventato un meme coin di Trump. RTR è salito a una capitalizzazione di mercato di 150 milioni di $ in meno di 12 ore a causa di pesanti promozioni sui social media, note come shilling in web3.

Nel giro di pochi minuti, è crollato sotto i 10 milioni di dollari in un apparente tentativo di ritorsione contro la blockchain Solana. Il crollo di RTR ha coinciso con il post X di Eric Trump in cui negava il coinvolgimento del padre.

Diverse meme coin correlate a Trump sono state lanciate nell’ultimo periodo, specialmente quando è emersa un’intersezione tra la politica statunitense e le criptovalute. La maggior parte di questi token è crollata, come innumerevoli altre meme coin quest’anno.

Si prevede inoltre che Trump condivida un “grande annuncio “, che potrebbe essere un progetto di asset nel mondo reale, come riportato dalle notizie sulle criptovalute.

Donald Trump Jr. ha esortato gli investitori delle criptovalute a rimanere vigili contro i truffatori, ricordando al pubblico che solo la famiglia Trump avrebbe rivelato l’autentica mossa di Donald Trump in criptovalute.