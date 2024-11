Esclusiva Black Friday: Apple MacBook Pro con chip M3 a 140€ in meno

Il Black Friday continua con una serie di offerte pazzesche su Amazon! Se hai bisogno di un pc portatile super prestante, oggi puoi acquistare l’Apple MacBook Pro con chip M3 a soli 1.799 euro con uno sconto top del 7%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 140 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’occasione del genere non capita tutti i giorni!

Apple MacBook Pro con chip M3: tutte le specifiche tecniche

L’Apple MacBook Pro con chip M3 è un vero gioiellino tecnologico che offre prestazioni straordinarie sia nel settore lavorativo che nell’intrattenimento quotidiano.

A contraddistinguerlo è il potente chip M3 che, con una CPU 8-core e una GPU 10-core, garantisce efficienza e fluidità in tutte le operazioni così da ottimizzare tempi e risultati. Inoltre è dotato di un display Liquid Retina XDR da 14,2″ con gamma dinamica estrema che ha più di 1000 nit di luminosità: in questo modo potrai godere di contenuti HDR spettacolari, sentendoti sempre protagonista dell’azione.

Non è da meno la sua batteria potentissima che ti offre un’autonomia che arriva fino a 22 ore no-stop, anche se lo utilizzi in modo intensivo. Allo stesso tempo, il suo disco interno da 1 TB garantisce uno spazio enorme per archiviare qualsiasi tipologia di file in modo iper sicuro.

La connettività è un altro punto di forza del pc grazie ad una porta MagSafe per la ricarica, due porte Thunderbolt / USB 4, uno slot SDXC card, una porta HDMI e un jack per le cuffie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.