Esperienza audio 3D super immersiva con la Soundbar Samsung a 650€ in meno

Goditi una vera esperienza cinematografica a casa tua con questo impianto di home theatre composto dalla Soundbar Samsung Serie Q con Dolby Atmos wireless! Oggi questa combo superlativa è disponibile su Amazon a soli 852 euro con un mega sconto del 43%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 650 euro sul prezzo di listino compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Soundbar Samsung Serie Q con Dolby Atmos wireless: tutte le funzionalità

La Soundbar Samsung Serie Q con Dolby Atmos wireless è un vero e proprio impianto di home theatre che ti farà sentire come al cinema ma nel salotto di casa tua.

Questo gioiellino permette di vivere un’esperienza audio 3D di ultima generazione e di distinguere nitidamente ogni suono da qualsiasi direzione. In particolare, grazie alla tecnologia Q-Symphony, gli altoparlanti della TV e la soundbar riprodurranno i suoni contemporaneamente per ottenere la massima sinergia, con un audio ottimizzato basato sull’AI che viene diffuso da tutti i canali.

Un’altra funzionalità importante è la SpaceFit Sound Pro che permette al dispositivo di analizzare le condizioni dell’ambiente per adattare il suono allo spazio, ottenendo un audio estremamente nitido e immersivo con bassi profondi ed alti cristallini.

Inoltre, la modalità Adaptive Sound ottimizza automaticamente il suono in base ai contenuti specifici, per distinguere in modo nitido suoni e voci in base al contenuto e al volume.

Oggi la Soundbar Samsung Serie Q con Dolby Atmos wireless è disponibile su Amazon a soli 852 euro con un mega sconto del 43%. Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 650 euro sul prezzo di listino compresa spedizione gratuita. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.