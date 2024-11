Estandi la linea WiFi in tutta casa con il Kit Powerline TP-Link in super offerta

Per portare la connessione Wi-Fi e cablata in ogni stanza di casa, non puoi che sfruttare il Kit Powerline WiFi 6 TP-Link! Oggi è disponibile su Amazon a soli 74 euro con uno sconto del 17%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta il prima possibile della promozione, i prodotti potrebbero terminare da un momento all’altro!

Kit Powerline WiFi 6 TP-Link: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Kit Powerline WiFi 6 TP-Link permette di trasformare l’impianto elettrico della tua casa in una rete ad alta velocità evitando interventi tecnici invasivi e opere muratura per l’installazione di nuovi cavi Ethernet.

Nello specifico, è composto da due unità: la prima dialoga col router principale, mentre la seconda funge da extender e può essere posizionata ovunque sia disponibile una presa di corrente, per portare la connessione in ogni stanza, superando ostacoli come muri molto spessi e lunghe distanze. Tra l’altro i powerline TP-Link sono tutti compatibili tra loro, quindi potrai espandere la tua rete aggiungendo sempre nuove unità.

Ogni unità del set trasmette i dati ad alte frequenze sfruttando l’impianto elettrico come un vero e proprio network cablato: in questo modo è possibile raggiungere velocità altissime fino a 1000Mbps.

Inoltre, grazie al Wi-Fi 6 Dual-Band AX1500, potrai avere il segnale Wi-Fi anche in stanze lontane dal router sorgente. Questa caratteristica consente di connettere alla rete dispositivi come smartphone, tablet e laptop utilizzando le stesse impostazioni di crittografia del router.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.