Bambino di 4 anni chiama 70 volte l'emergenza con lo smartwatch

Un episodio curioso e allarmante ha coinvolto un bambino di 4 anni in una scuola materna della provincia di Treviso. Lo scorso 4 aprile, il suo smartwatch, pur essendo privo di scheda SIM, è stato configurato per effettuare chiamate d’emergenza, causando una vera e propria valanga di telefonate silenziose alle centrali operative locali.

Un’inondazione di chiamate

In meno di un’ora, sono state registrate ben 70 chiamate: 40 indirizzate ai Carabinieri e 30 al servizio di emergenza sanitaria. La situazione ha inizialmente fatto pensare a uno scherzo, ma il ripetersi delle telefonate ha insospettito gli operatori, che hanno deciso di indagare più a fondo. Le chiamate, caratterizzate solo da un vociare di bambini in sottofondo, provenivano da un unico dispositivo, ma individuare la posizione esatta non è stato semplice.

Il rintracciamento del dispositivo

Con grande pazienza e professionalità, gli operatori sono riusciti a comunicare con il piccolo e a localizzarlo all’interno della sua scuola materna. Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, l’insegnante, ignara di quanto stesse accadendo, è rimasta sorpresa nel vedere i militari entrare in aula. Dopo una breve indagine, il “colpevole” è stato identificato: lo smartwatch del bambino, un dispositivo apparentemente innocuo, ma configurato in modo da consentire chiamate d’emergenza anche senza una scheda telefonica attiva.

Intervento e conclusione

Il dispositivo è stato temporaneamente trattenuto dalle autorità per verifiche e restituito ai genitori nel pomeriggio. Questi ultimi sono stati invitati a prestare maggiore attenzione nell’affidare strumenti tecnologici ai propri figli, soprattutto se configurati per funzionalità critiche come le chiamate d’emergenza. Nessuna conseguenza legale o disciplinare è stata prevista per il piccolo protagonista dell’incidente.

Riflessioni sull’uso della tecnologia

Questa vicenda mette in evidenza i rischi legati all’uso improprio della tecnologia da parte dei più piccoli. Anche dispositivi progettati per garantire la sicurezza, come uno smartwatch, possono diventare fonte di problemi se non adeguatamente supervisionati. L’episodio sottolinea l’importanza di educare i genitori e gli educatori all’uso responsabile degli strumenti digitali, assicurandosi che i bambini non abbiano accesso a funzioni potenzialmente problematiche senza un controllo adulto.

In conclusione, sebbene la tecnologia possa offrire strumenti utili per la sicurezza e la comunicazione, episodi come questo ricordano quanto sia cruciale una supervisione attenta e consapevole, specialmente quando si tratta di dispositivi utilizzati dai più piccoli.