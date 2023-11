Fai la SCORTA di Gommini per AirPods Pro e AirPods Pro 2 con soli 11 euro!

Occasionissima per fare una scorta di Gommini per AirPods Pro e AirPods Pro 2! Quattro paia, con foro per la riduzione del rumore, in silicone e con Custodia Portatile (taglia XS/S/M/L), oggi le paghi solo 11,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Gommini per AirPods Pro e AirPods Pro 2: le caratteristiche

Gli auricolari di ricambio YUWAKAYI Airpods pro hanno due fori di riduzione del rumore sul lato, che sono gli stessi dell’originale (gli altri auricolari in silicone non li hanno), che possono ridurre il rumore per mantenere il miglior effetto di riduzione del rumore dell’auricolare originale. Ogni punta degli airpods pro ha uno schermo antipolvere integrato, lo stesso degli originali, il processo di stampaggio in un unico pezzo lo rende più solido e non facile da staccare. Non c’è bisogno di preoccuparsi che il sudore lo lasci cadere.

Gli auricolari sono realizzati in morbido silicone di alta qualità con un peso ultraleggero, garantendo un comfort duraturo alle tue orecchie, 4 diverse dimensioni possono soddisfare le diverse esigenze di te e della tua famiglia. Si adattano perfettamente agli Airpods pro e AirPods Pro 2, la connessione con gli auricolari è più stretta e perfetta, non devi preoccuparti che gli auricolari cadano. Allo stesso tempo, monta la custodia di ricarica AirPods Pro originale. Dotata di una scatola per riporre 8 auricolari per proteggere gli auricolari inutilizzati dalla perdita o dalla sporcizia. Garanzia di un anno e servizio clienti 24 ore su 24.

Quattro gommini per AirPods Pro e AirPods Pro 2 (taglia XS/S/M/L), oggi le paghi solo 11,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.