Family Trainer per Nintendo Switch ora COSTA LA META': fai sport divertendoti

Family Trainer per Nintendo Switch abbina l’utile al dilettevole! Infatti, se da un lato aiuta a divertirsi in famiglia o con amici, dall’altro è molto utile per fare esercizi fisici e tenersi in forma. Con l’arrivo delle feste, dove ci concediamo tutti qualche pietanza e dolce in più, è un toccasana! Oltre al fatto che Amazon ha prolungato il termine di restituzione entro il 31 gennaio, quindi puoi decidere di comprarlo per regalarlo senza l’ansia che non puoi restituirlo essendo passato il mese. Oggi lo paghi la metà con il 49% di sconto, quindi 35,34 euro!

Family Trainer per Nintendo Switch: le caratteristiche

Family Trainer per Nintendo Switch incude 2 fasce per le gambe, che consentono un riconoscimento dei movimenti perfetto. Quindi, con la fascia per gamba e i joy-con, tutti i tuoi movimenti verranno rilevati ed eseguiti alla perfezione in gioco Salta, Corri e calpesta per farti largo in diversi minigiochi adrenalinici!

Infatti, avrai a disposizione oltre 10 minigiochi unici da esplorare, così non ti annoierai mai e non ti sembrerà di giocare sempre allo stesso. Qualche esempio? Dal rafting sul fiume, alle corse in carrelli minerari, salterai tronchi caduti e diventerai un maestro del kayak in un baleno! Gioca da solo o in compagnia: non importa se preferisci affrontare le sfide da solo o in compagnia, ci sono tantissimi modi per battere un record! Vivacizza le interminabili feste che stanno per arrivare!

