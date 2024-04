Fantastico OnePlus Nord 3 in sconto dell'11%

Amazon e eBay non sono gli unici shop dove puoi trovare super sconti in ambito smartphone! Infatti, se sei alla ricerca di uno prodotto all’avanguardia a un prezzo conveniente, devi subito sfrutta l’offerta imperdibile sul OnePlus Nord 3, attualmente in sconto dell’11% sullo shop ufficiale del brand. Per pochissimo, infatti, è disponibile a soli 399,00€ invece di 449,00€ su OnePlus! Approfitta di questa occasione per aggiornare il tuo dispositivo con una tecnologia di ultima generazione a un prezzo accessibile.

Prezzo SHOCK sul OnePlus Nord 3

Passando alle caratteristiche del OnePlus Nord 3, questo dispositivo vanta un design elegante e moderno, con una finitura premium che si adatta perfettamente al palmo della mano. Dotato di un display AMOLED da 6,7″ con una risoluzione nitida e colori vividi, ti offre un’esperienza visiva straordinaria per guardare video, giocare o navigare sul web.

Sotto la superficie, il OnePlus Nord 3 è alimentato dal potente processore Snapdragon 888, che garantisce prestazioni fluide e reattive in ogni situazione. Con una RAM generosa e una capacità di archiviazione es

pandibile, avrai spazio sufficiente per salvare tutte le tue app, foto e file multimediali senza problemi.

Per quanto riguarda la fotocamera, il OnePlus Nord 3 è dotato di un sistema fotografico versatile e avanzato, composto da una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale ad alta risoluzione, un’ultra-wide e un teleobiettivo. Scatta foto incredibili in qualsiasi condizione di illuminazione e cattura video nitidi e dettagliati fino alla risoluzione 4K.

Da menzionare assolutamente anche che, questo smartphone supporta la connettività 5G, consentendoti di navigare su Internet ad altissima velocità e di goderti lo streaming video al meglio. Ottima caratteristiche anche la batteria di lunga durata ti offre un’autonomia eccezionale, mentre la ricarica rapida ti permette di riportare il tuo telefono al 100% in un batter d’occhio. L’ideale se sei spesso fuori casa e non hai una presa di corrente a portata di mano. Non lasciarti sfuggire questa occasione e lo sconto dell’11%, aggiorna il tuo dispositivo mobile con uno dei migliori per la sua fascia di prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.