Il faretto a led con pannello solare che ti fa risparmiare in bolletta ora è a metà prezzo!

Se è vero che, come dice qualcuno, “quando vieni al Sud piangi due volte“, anche su Amazon spesso può capitare. Quando vedi il prezzo scontato e quando apprendi che ciò che stai comprando comporta nel tempo un’ulteriore sconto! Come sicuramente ti capiterà per questo faretto a led con pannello solare e luce crepuscolare, che oggi paghi a metà prezzo! Ovvero 29,90 euro. Ti fa risparmiare in bolletta non è una di quelle promesse da pubblicità ingannevole, ma la pura realtà! Visto che si nutre di energia solare grazie a un pannello fotovoltaico, dunque non graverà sulla corrente elettrica. E sia perché è una luce di tipo crepuscolare, alias si accende quando comincia a fare buio e si spegne quando torna il sole!

Faretto a led a energia solare: le offerte in corso

Partiamo dalla potenza di questo faretto a led. Già perché, malgrado il fatto che funzioni in modo naturale, non disdegna di illuminare l’ambiente che ti serve. Parliamo infatti di una Potenza pari a 200 W! La dimensioni ridotta lo rende anche molto discreto e poco visibile, quindi lo noterai solo quando farà luce al buio, praticamente parliamo di circa 36 x 29 x 9 centimetri. Il peso lo rende facilmente montabile, quindi non faticherai a sollevarlo. Pesa: poco più di 5 chilogrammi, ovvero 5,42 kg.

Come detto, ha un pannello solare che non rende necessaria la corrente elettrica. Inoltre, essendo crepuscolare, si accende all’occorrenza e si spegne quando non serve. Puoi anche gestirlo da remoto con un telecomando. Ecco perché dicevamo doppio risparmio, perché te ne accorgerai anche sulla bolletta della luce sostituendo quelli che hai. Puoi anche approfittarne per prenderne più di uno, magari anche per fare un regalo.

Dunque, non lasciarti sfuggire questo faretto led, che oggi paghi a metà prezzo! Ovvero 29,90 euro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.