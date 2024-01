FC 24 per PS5 in MAXI SCONTO su Amazon (-44%)

Quello nella foto è Vinicius, il giocatore del Real Madrid oggi sotto i riflettori di tutti dopo la tripletta ai danni dei rivali del Barcellona nella finale della Supercoppa di Spagna. E no, non è un’immagine di una partita reale, anche se sembra. E un frame di FC 24, il nuovo capitolo di EA Sports per la stagione di calcio 2023-2024, oggi in vendita a 44,99 euro su Amazon anziché 79,99 euro, grazie al 44% di sconto applicato da Amazon alla Standard Edition per PS5. Tra l’altro, è disponibile anche a rate senza interessi (9 euro al mese per 5 mesi). Ecco il link all’offerta.

FC 24 per PS5 in sconto del 44% su Amazon

Il fiore all’occhiello del nuovo FC 24 è HyperMotionV, tecnologia che consente al gioco di fare un ulteriore passo in avanti in termini di realismo. Gli sviluppatori di EA Sports hanno analizzato i dati volumetrici di oltre 180 partite tra UEFA Champions League, LaLiga e Premier League, inserendo tutto nel motore di HyperMotionV, capace di tradurre il ritmo e la fluidità del calcio reale.

Sotto l’aspetto grafico, i miglioramenti apportati al motore Frostbite rendono i dettagli del gioco sempre più reali. Anche chi vive di calcio 24 ore su 24, sette giorni su sette, a volte fa fatica a distinguere dove inizia il videogioco e finisce la realtà.

Questo anche per merito delle migliorie sia sul fronte del pubblico che quello della telecronaca, che insieme contribuiscono a un’esperienza televisiva da campioni.

FC 24 per PS5 è in offerta a 44,99 euro su amazon.it, grazie al 50% di sconto. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, questo significa che gli utenti Prime beneficiano delle spese di spedizione gratuite.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.