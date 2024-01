FC 24 per Xbox One e Series X in MAXI SCONTO su Amazon (-34%)

In queste ore il videogioco FC 24 per Xbox One e Xbox Series X è in offerta su Amazon a 52,99 euro invece di 79,99 euro, in virtù del maxi sconto del 34%. Venduto e spedito da Amazon, vanta la disponibilità immediata. Ecco il link all’offerta.

FC 24 è il nuovo titolo di EA Sports dopo l’ultimo FIFA della passata stagione. La Electronic Arts non ha deluso affatto le aspettative, anzi, proponendo diverse migliorie che hanno reso il gioco ancora più godibile. Su tutte, l’introduzione della tecnologia HyperMotionV rappresenta quel passo in avanti in termini di realismo di gioco che gli appassionati di gaming più severi richiedevano da tempo.

FC 24 per Xbox One e Series X in sconto del 34% su Amazon

Gli sviluppatori di FC 24 hanno studiato i dati volumetrici di più di 180 match di competizioni ufficiali come UEFA Champions League, Premier League e LaLiga, realizzando una tecnologia – HyperMotionV per l’appunto – in grado di tradurre la fluidità e il ritmo del calcio reale nel nuovo gioco di quest’anno. E il risultato è semplicemente da applausi.

Un ulteriore miglioramento arriva dall’ottimizzazione dei dati di Opta, così come dalle novità apportate al motore Frostbite, capace ore di proporre un’esperienza di partita con un livello di dettaglio ancora più vicino a quello del calcio reale.

EA Sports FC 24, in versione Standard Edition, è in offerta a soli 52,99 euro su amazon.it. L’articolo è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata, questo significa che gli utenti Prime oltre a non pagare nulla per la spedizione beneficiano anche della consegna ultra-rapida al loro domicilio.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.