Festa delle Offerte Prime 2024: i Google Pixel in offerta OGGI

La Festa delle Offerte Prime 2024 è finalmente approdata su Amazon con tantissime offerte da sfruttare fino al 9 ottobre! Se vuoi rinnovare il tuo smartphone, sicuramente questo è il momento giusto in quanto da adesso hai a disposizione i migliori Google Pixel a prezzi stracciati. Scegli il modello che preferisci e corri ad effettuare il tuo ordine!

I migliori Google Pixel in promozione con la Festa delle Offerte Prime 2024

Abbiamo selezionato per te i migliori Google Pixel oggi in promozione su Amazon grazie alla Festa delle Offerte Prime 2024. I modelli sono tanti e in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente. Non aspettare oltre, approfitta subito di queste occasioni speciali!

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8 Pro è dotato del nuovo chip Google Tensor G3 che è progettato con l’IA di Google per offrire funzionalità all’avanguardia per foto e video. Oggi è disponibile a soli 799 euro con uno sconto del 25%.

Google Pixel 8

Google Pixel 8 ha un display ad alta risoluzione da 6,2 pollici che permette di vedere colori nitidi e vivaci, nonché dettagli minuziosi. Oggi è disponibile a soli 569 euro con uno sconto del 3%.

Google Pixel 7a

Google Pixel 7a dispone del processore Google Tensor G2 che lo rende più veloce, efficiente e sicuro, con un audio migliorato per le chiamate, grande autonomia e qualità ottima per foto e video. Oggi è disponibile a soli 349 euro.

Google Pixel 7a (con Caricatore incluso)

Google Pixel 7a (con Caricatore incluso) ha un sistema a doppia fotocamera posteriore con elaborazione avanzata dell’immagine che consente di scattare foto eccezionali con luce scarsa. Oggi è disponibile a 379 euro.

