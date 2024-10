Festa delle Offerte Prime 2024: offerte LEGO più economiche per arredare casa!

Finalmente è arrivata la Festa delle Offerte Prime 2024: due giorni in cui potrai approfittare di sconti incredibili, come quelli dedicati ai mattoncini LEGO più famosi di sempre. In questa raccolta voglio proporti quelli “iconici” e “architettonici”, ovvero quei set LEGO in grado di dare un tocco di stile e di arredo in più alla tua casa per la loro grazia, bellezza e sontuosità. Bouquet di fiori, riproduzioni di monumenti mozzafiato e tanto altro ancora: scoprili qui di seguito.

LEGO Icons ORCHIDEA al 30% in meno

Dagli originali 49,99€ a soli 34,99€, questo set LEGO è uno dei più richiesti per la categoria “icons”, che ha fra i suoi protagonisti proprio i fiori. Concediti un vaso di fantastiche orchidee sempreverdi che sembrano davvero reali… ma non necessitano di acqua!

LEGO Icons Centrotavola di Fiori Secchi a 33€

Perché dover acquistare ogni volta un centrotavola con fiori destinati a morire o fiori secchi che perdono sempre pezzettini e creano polvere, quando puoi applicare la tua creatività con il LEGO Icons Centrotavola di Fiori Secchi? Costa solo 33,09€!

LEGO Set Girasoli a 11€

Qui sarà il prezzo a lasciarti a bocca aperta: solamente 11,99€ con il 20% di sconto dedicato alle offerte Prime per il set di 2 girasoli, che potrai mettere in un vaso della tua casa come fossero veri.

LEGO Set Rose a 11€

Come per i girasoli, anche questo set con la fedele riproduzione di 2 rose rosse costa solo 11,99€ ed è il regalo perfetto per il tuo partner, in occasione di anniversari, San Valentino e tanto altro ancora.

LEGO Icons Il Giardino Tranquillo al 20%

Questo non è un semplice set LEGO, ma un piccolo capolavoro di arte zen che rappresenta anche una super idea regalo: a soli 83,99€ al posto degli originali 104,99€, LEGO Icons Il Giardino Tranquillo ti donerà pace e serenità.

LEGO Architecture London Eye, Big Ben e Tower Bridge

Londra ti è rimasta nel cuore e vorresti vederla sempre… sul tuo comodino? Da oggi è possibile con il set LEGO Architecture Londra, che riproduce i monumenti più iconici della capitale britannica a soli 37,99€ grazie al 5% di sconto.

LEGO Architecture New York City

Diciamo che non è Londra la tua città del cuore, piuttosto New York City? Ecco allora il set che riproduce la classica Skyline newyorkese, a soli 45,98€ grazie allo sconto dell’8% per la Festa delle Offerte Prime.

Cogli l’occasione e acquista i set LEGO in super offerta per la Festa delle Offerte Prime di Amazon!

