Festa delle Offerte Prime 2024 Samsung: tutti gli affari da non perdere

Su Amazon è appena cominciata la Festa delle Offerte Prime 2024 con una valanga di sconti eccezionali su tantissimi gadget tech! Da oggi e per soli due giorni trovi una lunga serie di articoli Samsung a prezzi super scontati grazie a sconti mai visti prima. Si tratta di prodotti come auricolari, tablet, smartwatch e tv di ultima generazione: cogli al volo queste occasioni uniche!

Gli articoli Samsung super scontati con la Festa delle Offerte Prime 2024

Ecco per te i migliori articoli Samsung che, in occasione della Festa delle Offerte Prime 2024, sono disponibili a prezzi minimi grazie a promozioni da far girar la testa. Le super offerte sono valide solo per due giorni quindi non c’è tempo da perdere!

Samsung Galaxy Buds FE

Le Samsung Galaxy Buds FE presentano un design compatto ed ergonomico per donarti un maggiore comfort e una migliore vestibilità durante l’ascolto. Oggi sono disponibili a soli 59 euro.

Samsung Galaxy Tab S9 FE

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE è dotato di un display ampio e luminoso con Vision Booster che ti permette ti avere una visibilità ottimale anche sotto il sole diretto. Oggi è disponibile a soli 359 euro con uno sconto del 5%.

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Il Samsung Galaxy Tab S7 FE vanta il Processore Snapdragon per giocare e visualizzare contenuti in modo veloce e senza interruzioni. Oggi è disponibile a soli 439 euro con uno sconto del 9%.

Samsung Galaxy Watch FE

Il Samsung Galaxy Watch FE è un orologio resistente a graffi e cadute, oltre ad essere realizzato in vetro in cristallo di zaffiro. Oggi è disponibile a soli 129 euro con uno sconto del 35%.

Samsung TV NEO QLED da 55″

La Samsung TV NEO QLED da 55″ è dotata dell’innovativo Processore NQ4 AI Gen2 con risoluzione 4K per sfumature di colore vivide e realistiche. Oggi è disponibile a soli 1.199 euro con un mega sconto del 43%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.