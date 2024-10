Festa delle Offerte Prime 2024 Xiaomi: tutti gli affari da non perdere

La Festa delle Offerte Prime 2024 è appena sbarcata su Amazon con promozioni da capogiro grazie a sconti davvero pazzeschi. Tra tutti gli articoli in offerta, ti presentiamo una serie di prodotti marcati Xiaomi a prezzi stracciati e che non puoi assolutamente perdere. Tra robot aspirapolvere, smartwatch, auricolari e smartphone c’è davvero l’imbarazzo della scelta: approfittane il prima possibile!

Tutti gli articoli Xiaomi in promozione per la Festa delle Offerte Prime

In occasione della Festa delle Offerte Prime 2024, da oggi hai a disposizione una serie di articoli Xiaomi top di gamma a prezzi scontatissimi. Abbiamo selezionato per te i 5 prodotti che non puoi assolutamente farti scappare!

Xiaomi Redmi Watch 4

Lo Xiaomi Redmi Watch 4 ha un display molto generoso, con frequenza di aggiornamento elevata (60 Hz) per immagini super fluide e una luminosità fino a 600 nit. Oggi è disponibile a soli 79 euro con uno sconto del 6%.

Xiaomi Robot Vacuum S12

Lo Xiaomi Robot Vacuum S12 è dotato di tecnologia di navigazione laser, in grado di eseguire scansioni a 360°, identificare rapidamente l’ambiente domestico e creare una mappa dell’abitazione accurata. Oggi è disponibile a soli 149 euro con uno sconto del 25%.

Xiaomi 12

Lo Xiaomi 12 è dotato della piattaforma mobile più avanzata di Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 1, così da garantire prestazioni eccezionali. Oggi è disponibile a soli 299 euro con uno sconto del 34%.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+

Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ è dotato di ricarica da 120 W, in grado di caricare l’enorme batteria da 4.500 mAh al 100% in soli 15 minuti. Oggi è disponibile a soli 225 euro con uno sconto del 31%.

Xiaomi Redmi Buds 5

Le Xiaomi Redmi Buds 5 sono in grado di ridurre efficacemente il rumore a bassa frequenza, come quello presente in aereo o in metropolitana. Oggi sono disponibili a soli 30 euro con uno sconto del 18%.

