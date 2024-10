Festa Offerte Prime: Robot aspirapolvere ECOVACS a 230€ in meno

Il miglior alleato che tu possa avere nelle pulizie domestiche oggi è disponibile ad un prezzo mai visto prima! Si tratta del Robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT T30 Omni che, in occasione della Festa delle Offerte Prime, è acquistabile su Amazon a soli 569 euro con uno sconto bomba del 29%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 230 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere è davvero imbattibile!

Robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT T30 Omni: tutte le funzionalità

Il Robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT T30 Omni è un vero e proprio concentrato di potenza che permette di avere risultati impeccabili in tutta casa.

Innanzitutto questo dispositivo utilizza la tecnologia TruEdg Adaptive Edge Mopping per effettuare una pulizia accurata lungo bordi e angoli. Con un sensore di prossimità da 1 mm e prevenzione automatica degli ostacoli, riesce a navigare in modo intelligente intorno agli ostacoli: in questo modo potrai stare tranquillo e dedicarti ad altro mentre il robot lavora nella massima efficienza.

Inoltre dispone di un potente sistema di aspirazione HyperForce che è stato aggiornato a 11.000 Pa ed è quindi altamente efficiente nella rimozione di sporco e polvere su qualsiasi tipologia di superficie, comrpesi tappeti e pavimenti duri.

Per finire la stazione è super compatta è facile da pulire premendo i due pulsanti laterali sul bordo inferiore. In più, il sistema di filtraggio migliorato richiede una pulizia solo ogni 150 giorni.

